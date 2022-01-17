Дети в депрессии: как юное поколение справляется с пандемией

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17 января 2022, 12:53 Антон Дубровский, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: Graham Oliver/Getty Images

Сегодня доступно множество различных международных исследований о пандемии. Они касаются и изучения ее воздействия на юное поколение сегодня и в будущем. Ученые рассматривают влияние ситуации с коронавирусом на учебу детей, их перспективы во взрослой жизни и, самое главное, на психическое здоровье.



Вполне возможно, что, с ростом числа заболевших от появившегося штамма «омикрон» школы снова будут закрыты на неизвестный период.



Новая вспышка пандемии пугает многих. Так, учителя во Франции совсем недавно снова бастовали. Цели - усилить меры борьбы с инфекцией и уменьшить количество учеников в классах.



В свою очередь, англичане (а именно негосударственная служба помощи детям и подросткам Childline) выявили увеличение количества случаев обращения за помощью детей до 11 лет по вопросам психического здоровья. Жалобы детей тревожны, но типичны для сегодняшней ситуации. Они жалуются на одиночество, тревогу, панические атаки, трудности с питанием, а также на желание причинить себе вред и суицидальные мысли. Британские ученые отмечают рост заболеваемости психическими расстройствами до 16% в 2020 году и среди детей и подростков от 5 до 16 лет. Установлено, что именно после закрытия школ дети в возрасте от 5 до 11 лет начали выражать негативные эмоции. Они стали неадекватно и асоциально себя вести и испытывать явственные психоэмоциональные проблемы. После возобновления работы школ в сентябре 2020 года состояние детей улучшилось по сравнению с началом лета того же года, но было все же хуже, чем до пандемии. Такими же наблюдениями поделились и педагоги.



Канадские ученые также зафиксировали, что фактор беспокойства и депрессии в мире во время 1-го пандемического года вырос, практически, вдвое. Похожая тенденция наблюдается и в Китае. Канадцы также обнаружили новую проблему в среде детей и подростков – нервную анорексию. С приходом коронавируса это заболевание среди юного поколения увеличилось вдвое, так как беспокойство и подавленность часто сопровождаются нарушением пищевого поведения. Сидячий образ жизни в периоды локдаунов часто сопровождается набором лишнего веса, что также приводит к стрессу. Канадцы также утверждают, что девочки сильнее подвержены тревожно-депрессивным расстройствам, чем мальчики. Для них показатель в этом вопросе находится выше среднего.



В Америке летом 2020 года представители медицинского факультета Северо-Восточного университета в Чикаго, штат Иллинойс, рассмотрели психическое и эмоциональное положение подрастающего поколения, разложив его по негативным и позитивным позициям. Это были стресс, беспокойство, депрессия, планы и надежды на будущее, взаимоотношения в семье, общение с ровесниками, спокойствие и так далее. Результат исследования: тревожные показатели ухудшились, а положительные - уменьшились.



Проблема отсутствия общения в период локдауна и пандемии является критической для детей и подростков. Малыши еще не умеют общаться в сети онлайн. Отсутствие же живого общения может нанести заметный вред их психике. Подросткам также сложно справляться с данной ситуацией. Для них общение со сверстниками не менее важно.



Локдаун – это тяжелое испытание для всех. Уход привычного распорядка дня с появлением изоляции забрал из нашей жизни ощущение спокойствия и стабильности. Беспокойство лишь растет: смутное будущее, тревога о здоровье, потеря близких многими. На место живого общения и здоровых взаимоотношений пришли технологии. Компьютер и гаджеты теперь – первая необходимость практически во всем. Будь то общение, работа или учеба. Очевидно, что это негативно сказывается на детях. Увеличение экранного времени в жизни ведет к росту беспокойства и депрессии среди самых юных жителей планеты. Это касается фильмов, видеоигр и другого контента. Некоторые из них провоцируют агрессию, расстройство мышления, замкнутость, плохое физическое состояние и многое другое. Сегодня депрессия и тревога – прямое следствие присутствия технологий в жизни детей в условиях пандемии.



То же самое касается и сна. Давно доказано, что нарушение сна напрямую связано с психоэмоциональными расстройствами. На это также влияет и изменение распорядка жизни в условиях пандемии.



Конечно, здесь очень важна роль взрослых. Состояние взрослых и стресс, связанный с коронавирусом (потеря близких, потеря работы, постоянный поток негативный информации), напрямую влияет на детей. Отсюда и возникновение конфликтов в семьях, недопонимание друг друга. Во время локдауна социальные службы снизили свою активность по вопросам помощи детям из неблагополучных семей. Изоляция буквально провоцирует агрессию и произвол по отношению к детям. Происходит очередной рост домашнего насилия.

Но современному обществу приходится жить в условиях существующей пандемии. Тревожно то, что негативные последствия этого могут сохраниться и тогда, когда пандемия уйдет. Безусловно, в любящих семьях легче всем – и взрослым, и детям. В таких семьях здравый климат сохраняется даже в условиях бытовых и социальных проблем, снижения доходов и других превратностях пандемии.



Видимо, именно создание нормальной домашней обстановки поможет ослабить действие локдаунов на психику детей.



Два года пандемии – это достаточно долгий период для каждого, особенно для ребенка. Задача старшего поколения состоит в том, чтобы постараться создать максимально здоровые условия для детей в существующей ситуации. И тогда есть вероятность воспитать не депрессивное поколение, потерявшее связь с обществом, а поколение, психически уравновешенное. Даже несмотря на собственные трудности. Стоит, все же, помнить, что дети – это наше будущее.

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