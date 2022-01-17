В Гидромецентре говорят об «окончании зимы» в начале февраля

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17 января 2022, 09:41 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

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Все прекрасно помнят невероятно холодный и морозный февраль 2021 года. Но в этом году, похоже, всё изменится. В грядущем месяце на большей части европейской части страны погода будет намного теплее.

В пределах нормы она сохранится лишь на севере. Заведующая лабораторией из Гидрометцентра Людмила Паршина заявляет, что в этом году февральская температура отойдёт от нормы. Обычно ночная температура в Москве в последнем месяце зимы опускается до -5 или -10 градусов по Цельсию. В этот раз может быть намного теплее, но при этом, возможны и резкие похолодания. Такая же самая температура ожидается в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях.

Обычно в феврале не выпадает много осадок, но в этом году всё будет иначе. Прогнозируется, что в средней полосе России их будет намного больше, что свидетельствует о частых оттепелях. На севере Поволжья возможен дефицит осадков. Ожидается слабоморозная погода. По ночам там обычно до -15 градусов по Цельсию, днём же от -6 до -11. Оттепели ожидаются в Ростовской области и в Краснодарском крае. Температура там будет плюсовой. Зима останется разве что только в Сибирской части нашей страны и в самой тайге. В автономных округах Сибири могут быть суровые холода (-20 по Цельсию и ниже). На северо-западе Якутии возможны даже 50-градусные морозы.

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