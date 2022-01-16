Российские власти «наступают на советские грабли»

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16 января 2022, 21:39 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Казалось бы, холодная война осталась позади, между Россией и Западом уже не стало идеологических противоречий, те и другие строят капитализм, пускай и с некоторыми особенностями и спецификой. В РФ с подачи ее первого президента сформировался государственно-олигархический капитализм.

К настоящему времени к десятку доморощенных ельцинских олигархов добавилось еще три-четыре десятка долларовых миллиардеров уже 2000-х годов. Именно эти сорок-пятьдесят семей и несколько крупных государственных компаний типа «Роснефти» и «Газпрома» контролируют 90 % российских природных ресурсов и экономики.

США и их западные партнеры строят рыночный капитализм, где находится место не только крупным национальным и транснациональным компаниям и корпорациям, но и малому и среднему бизнесу. Вашингтон неплохо выстроил финансовую систему федеративного государства, когда федеральный центр, штаты и муниципалитеты имеют в своем распоряжении примерно равные доли бюджетных средств (по 33 %). В скандинавских странах за последние годы даже построили разновидность социализма, где нет бедных и сверхбогатых.

В складывающихся условиях было бы хорошо соревноваться всем странам в эффективности своих производств и производительности труда, конкурентоспособности товаров на мировом рынке, умении правительств удовлетворять потребности населения в сферах здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры, жилья и т.п. Важным элементом остается также сфера национальной безопасности в широком понимании этого термина: безопасность личности, общества и государства.

К сожалению, рецидивы холодной войны остались и вновь провоцируют гонку вооружений и милитаризацию планеты. При этом забывается, что мир оказался в новой геополитической ситуации, когда третья мировая или ядерная война может привести к необратимым последствиям, т.е. гибели нашей цивилизации. Нельзя забывать и о новых вызовах 21-го века: международный терроризм и пандемия коронавируса.

С особой остротой вопрос ядерного разоружения встает после провала январских этого года консультаций по вопросам международной и региональной безопасности между США, НАТО, ОБСЕ и РФ в Женеве, Брюсселе и Вене. Разговор на всех этих площадках, похоже, получился как между «глухими и слепыми». Стороны разъехались ни с чем и сроков продолжения диалога между ними пока не обозначено.

Обращает на себя внимание, что на встрече США – Россия затрагивался широкий круг вопросов, включая вероятность реанимации договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), но главного, что ожидал мир, не прозвучало. Ни Москва, ни Вашингтон не выступили с инициативой заключения нового договора типа СНВ-3 о сокращении ядерных вооружений.

Согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ), общее количество развернутых ядерных боеголовок с 2020 года увеличилось на 105, до 3825. При этом около 2 тыс. из них находится в состоянии повышенной боевой готовности, почти все они принадлежат России и США. Этот же источник сообщает, что на Россию и США приходится более 90% мировых запасов ядерного оружия, и оба эти государства имеют обширные и дорогостоящие программы по модернизации своих ядерных боезапасов.

И в Москве, и в Вашингтоне называют эти арсеналы оружием сдерживания друг друга и других стран от развязывания ракетно-ядерной войны. Якобы даже после ядерной атаки одной из сторон, вторая может гарантированно уничтожить противника, имеется в виду страну или группу стран. Но при этом замалчиваются другие побочные эффекты от гипотетического применения ядерного оружия.

Во-первых, нашей цивилизации может быть нанесен непоправимый ущерб, и она попросту перестанет существовать.

Во-вторых, наличие огромных арсеналов ракетно-ядерного оружия у США и РФ провоцирует другие ядерные державы наращивать свои ядерные силы. Руководство Китая прямо заявляет, что его представители смогут сесть за стол переговоров по ядерному разоружению только после того, как Пекин достигнет паритета в этой сфере с Россией и США. Значит Москва и Вашингтон намерены пассивно ожидать, пока КНР не создаст еще примерно 2000 развернутых ядерных боеголовок. Не надо забывать, что в кильватере ядерной гонки вслед за Китаем идут Индия и Пакистан. Сколько еще ядерных боеприпасов и средств их доставки создадут эти страны, неизвестно. Есть и страны, которые не подписали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – это КНДР и Израиль, а также члены ядерного клуба НАТО: Великобритания и Франция. Вряд ли они будут стоять на месте в этой области.

Таким образом, даже при сохранении ядерных арсеналов США и РФ на существующем уровне, мир в ближайшее десятилетие может удвоить количество ядерных боеприпасов и, тем самым, приблизить «конец света».

В-третьих, содержание арсеналов ядерного оружия и гонка ракетно-ядерных вооружений ложатся тяжелым бременем на бюджеты всех государств. И, если США и КНР могут себе позволить такие расходы без особого ущерба для своего населения, поскольку их экономики в сумме составляют свыше 40% от мирового ВВП, то для России (2,5 % от мирового ВВП) это может закончиться, как и для СССР: обнищанием населения и финансово-экономическим кризисом.

Уже сейчас руководство РФ вынуждено повышать возраст выхода на пенсию, ввести так называемый понижающий коэффициент для военных и пенсионеров МВД, заморозить перерасчет пенсий работающим пенсионерам и проводить другие непопулярные мероприятия. Многие россияне получают пенсии в размере около 12 тысяч рублей. На фоне резкого роста цен на продукты питания, предметы первой необходимости и инфляции, превысившей в 2021 году порог в 8,39 %, число россиян, оказавшихся за чертой бедности, неуклонно растет. Их число не может уменьшить даже новая методика Росстата, а по заявлению близкого к Кремлю олигарха господина Дерипаски бедных в России около 80 млн человек.

Таким образом, России было бы выгодно со всех точек зрения инициировать заключение нового договора с США по сокращению ракетно-ядерных вооружений (СНВ-4). Ведь замораживание арсеналов ЯО или их наращивание – это верный путь к гибели всего человечества. А для России эта ноша может оказаться просто непосильной с финансово-экономической точки зрения и создаст ситуацию, близкую той, которая была к 1990-91 гг. в Советском Союзе. Зачем же Кремлю «наступать на советские грабли»?

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