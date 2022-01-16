Психология и психотерапия долгового финансового рабства

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 января 2022, 14:00 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Всегда удивляет мнимая уверенность в успехе закредитованных ипотечников, которые, по сути своей, находятся в состоянии хронического долгосрочного, порой, двадцатилетнего рабства. Эта хроническая пожизненная зависимость ограничивает личность, изменяет её психику.



Некоторые как-то адаптируются к этой хронической несвободе. Некоторые не могут адаптироваться и у них начинаются неврозы и депрессии. Кстати, чаще всего это ноогенные неврозы и депрессии, связанные со смысловыми и ценностными структурами личности. Ведь главная ценность человека, которая привязывает к жизни - это достойный и удовлетворительный уровень свободы и независимости человека. Хотя проблема свободы и независимости личности и без феномена долгового рабства, может иметь место в жизни. Поэтому могут происходить наложения.



Мне приходится работать с депрессиями и неврозами, вызванными этим хроническим долговым финансовым рабством. Казалось бы, некоторые из таких моих пациентов, сами выбирают такой путь и подписывают себе пожизненный долговой приговор. Но позднее, в процессе психологического анализа мой пациент приходит к выводу, что стал жертвой влияния общества, которое уже заражено массовой долговой культурой, по сути, культурой долгового рабства, а в перспективе, культурой финансовой катастрофы.



Такие пациенты успокаивают себя тем, дескать, все же люди, сейчас берут долгосрочные кредиты. Эта близорукая массовость становится временным способом оправдания своего авантюрного финансового поведения. Некоторое время их даже радует то, что они живут часто не согласно своим возможностям, тратя в несколько раз больше финансовых средств, чем действительно зарабатывают.



Часто эти финансовые неврозы и депрессии представителей долгового рабства усиливаются и усугубляются при понимании того, что они могут лишиться стабильной работы. Их финансовая долговая зависимость часто становится основанием для мнимого приоритетного положения среди сотрудников, при ситуации их сокращения. Они просят, чтобы их не увольняли не потому, что они не способны решать свои производственные задачи, а потому, что они закредитованы и их увольнение смерти подобно. Эти авантюрные представители долгового рабства умудряются даже запугивать своих руководителей, чтобы их не увольняли. В результате увольняют ответственных работников, хорошо справляющихся со своими задачами, но не имеющими опасные кредиты.

Таким образом, с каких-то пор общество и государство начинает поддерживать авантюрных закредитованных заёмщиков банка, а не ответственных тружеников и вкладчиков банка. По сути своей, благодаря банкам, одна часть населения грабит другую часть населения, то есть, вклады ответственных вкладчиков раздаются авантюрным заёмщикам. Одна часть населения живёт, согласно своим возможностям. А другая часть населения живёт и тратит финансовые средства не согласно своим возможностям. Отрезвление последних приходит позднее.



Проблема в том, что, порой, эти представители долгового рабства перекладывают эти тяготы долгов на своих детей и близких. Дети, в силу непонимания и незнания, уже с молодости становятся ограниченными долгами своих родителей. Хотя бывает и наоборот, когда дети-кредитоманы и игроманы, заставляют проплачивать свои кредиты своим родителям, манипулируя на страхах, но это иная тема.



Мне в моём кабинете приходится работать с этими вышеприведенными проблемами. Уровень этой проблемы усиливается тогда, когда она бывает связана с финансовыми аддикциями, то есть, с кредитоманией, игроманией, взяткоманией, становясь основанием преступного и криминально-мошеннического поведения.



Более того, в процессе своих исследований в своей монографии "Основы постмодернистской психологии" пришёл к выводу, что массовое долговое финансовое рабство делает общество более авантюрным, безответственным и криминальным. Массовая культура жить не по средствам даёт о себе знать.



Но, с другой стороны, согласно моим исследованиям, закредитованность и долговое рабство может быть источником политической нестабильности и активности. Хотя некоторые исследователи считают, что зависимый и закредитованный народ социально пассивен и занят своим трудом, чтобы проплачивать свои долги?



Взгляните на то, что сейчас творится на рынке недвижимости. За последние десять лет стоимость квадратного метра жилья возросла почти в десять раз?! Это не говорит о платежеспособности населения. Это говорит об ипотечном кредитовании, которое задаёт этот тренд. Люди отдаются в долгосрочное долговое рабство, живя не согласно своим возможностям. Это гигантское количество квартир принадлежат пока банкам, хотя ими пользуются ипотечники, живя в этих квартирах, но почему-то большинство из них уверены, что это их собственные квартиры и их достижение! Это интересный феномен!



Согласно опросам, меньшая часть ипотечников объективно оценивает своё положение. Это наслаждение от мнимого успеха - загадка, но лишь до некоторых пор. Эта загадка разрешается в моём кабинете и ипотечник начинает страдать неврозами и депрессией. Не говоря уже о том, что всё это рано или поздно может стать основанием экономического и политического кризиса общества.

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