Что ждёт Казахстан в будущем​

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16 января 2022, 12:27 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Сейчас трудно определить корни и истоки казахстанского бунта, кто был его инициатором и как стихийный протест населения против повышения цен на газ вскоре превратился в массовые беспорядки и акты насилия. Похоже на то, что в стране была предпринята попытка верхушечного переворота или передела сфер влияния в политике и экономике. Не исключено, что целью заговорщиков было отстранение от власти президента Токаева или ослабление его позиций.

В пользу последнего говорит бездеятельность в эти тревожные январские дни 2022 года Комитета национальной безопасности (КНБ) и всех других силовых структур Казахстана. Не случайно, Токаев вынужден был обратиться за помощью не к своим спецслужбам, полиции и военным, а к руководству ОДКБ и России.

Прибытие военного контингента ОДКБ отрезвляюще подействовало не только на мародеров и погромщиков, но и на тех, кто стоял за ними. Протестные акции пошли на спад, все стратегически важные объекты были взяты под контроль прибывших военных. Буквально через несколько дней Токаев заявил о завершении миссии ОДКБ, назвал сроки вывода ее военного контингента из страны и ряде важных кадровых и других решений.

Арестовано руководство КНБ, назначен новый премьер-министр и ряд министров, объявлено о замораживании заработных плат государственным служащим на 5 лет, местным богатеям и олигархам предложено поделиться своими сверхдоходами с беднейшими слоями населения и т.д. Ожидается, что уровень коррупции в стране заметно снизится, и простые казахстанцы станут жить лучше.

Обращает на себя внимание, что формальный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев с его многочисленной семьей и свитой с началом беспорядков исчезли из страны и медийного пространства. В СМИ распространяется информация о контролируемых этой семьей ключевых отраслях промышленности и природных ресурсов, многомиллиардных долларовых счетах в зарубежных банках, элитной недвижимости в Лондоне, Дубае, Вене, других мировых столицах, которые якобы принадлежат семейству Назарбаева. Неслучайно митингующие свергали с постаментов статуи елбасы (лидера нации) и требовали очистить госаппарат от его родственников.

На сегодня главным бенефициаром или выгодоприобретателем от прошедшего бунта стал президент Токаев, который вместо Назарбаева 5 января 2022 года занял ключевой пост председателя Совета безопасности Республики Казахстан. Тем самым, был сделан важный шаг к ликвидации сложившейся в предыдущие годы порочной системы двоевластия в стране, когда Токаев был ограничен в принятии важных решений пожизненным председательством Назарбаева на посту председателя Совета безопасности.

Очевидно, что с выводом контингента ОДКБ в Казахстане продолжатся реформы власти, экономики и возможно передел собственности. Местные элиты и кланы, скорее всего, перегруппируются и будут приспосабливаться к действиям в новых для себя условиях.

Что касается внешнеполитического и внешнеэкономического курса Казахстана, то он, скорее всего, сохранится. Россия пока останется приоритетным партнером страны (общая весьма протяженная граница, тесные торгово-экономические связи, сотрудничество в рамках ОДКБ, ШОС, ЕАЭС и т.п.). По общему товарообороту Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана (18,2 млрд долларов в год), главным образом за счет экспорта своей продукции в эту республику (на 13,3 млрд долларов).

Но продолжится и ранее взятый курс на диверсификацию отношений Казахстана с другими странами. Прежде всего, с Китаем, который уже сейчас уверенно занимает солидную нишу в экономике Казахстана. В 2020 году казахский экспорт в КНР достиг 9 млрд долларов и состоял преимущественно из нефти, газа, меди и других промышленных металлов. Китай занимает второе место после РФ по объему торговли с 15,3 млрд долларов, но опережает Россию по объему прямых инвестиций в казахстанскую экономику (5,2 млрд долларов против 4,8 млрд).

Реальный объем этих вложений гораздо выше, так как большая их часть проходит через офшорные, в том числе европейские юрисдикции. В ходе визита в Китай два года тому назад Токаев заявлял, что за годы независимости Китай вложил в Казахстан около 20 млрд долларов прямых инвестиций. В апреле того же года на форуме в Пекине «Один пояс - один путь» был подписан договор о реализации 55 проектов для Казахстана на сумму 27,6 млрд долларов. Следует учитывать, что Токаев длительное время работал в посольстве СССР в Китае и считается специалистом по этой стране.

Дрейфует Казахстан и в западном направлении. Развиваются торгово-экономические и другие отношения с США, странами ЕС и Турцией. Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана на днях одобрили законопроект о ратификации межправительственного соглашения с США о совершенствовании международной налоговой дисциплины. В общей сложности между Казахстаном и США уже заключено более 70 документов разного уровня.

Евросоюз также является важным торговым и инвестиционным партнером Казахстана, успешно конкурируя и соревнуясь с Россией и Китаем.

Развиваются отношения Казахстана с Турцией, планируется увеличить объем двусторонней торговли с 3 млрд до 5 млрд долларов в год в краткосрочной перспективе и до 10 млрд долларов в последующие годы. Турция вытесняет Россию в культуре и языке Казахстана, увеличивается количество тюркоговорящих казахов, для которых к тому же важна исламская идентичность. Казахстан становится все более активным членом Организации тюркских государств (Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан).

В целом же, Токаев, как международник с большим опытом и авторитетом (бывший заместитель Генерального секретаря ООН, председатель Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества), будет уделять значительное внимание укреплению позиций Казахстана на международной арене и развитию внешнеэкономических связей с традиционными и новыми партнерами. Скорее всего, многовекторность внешней политики государства сохранится, хотя предпочтение в ней будет отдаваться экономической выгоде и прагматизму.

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