Нур-Султан может вернуть себе старое наименование

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15 января 2022, 20:57 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: AFP 2021 / VYACHESLAV OSELEDKO

В Казахстане наблюдается явление, которое нельзя назвать никак, кроме «деназарбаизации». У некоторых аналитиков создаётся впечатление, что всё это было умышленно задумано лишь для того, чтобы убрать от власти первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Назарбаева считают великим человеком многие, но также многие его и критикуют, намекая на присутствие в государстве монархической системы в стиле средних веков.

Личность первого руководителя Казахстана – и правда незаурядная. Он известен, как своими плюсами (например, освобождение женщин от «оков» мужей-патриархов), так и минусами. У него имелся крайне жёсткий характер. Ему приписывалось полное подавление оппозиции и назначение членов семьи высшими представителями власти. Но всё же своё прозвище «елбасы» он получил неспроста. Сторонники почитали Назарбаева и активно участвовали в распространении культа его личности.



Сейчас в стране всё ровным счётом наоборот. Где именно находится «елбасы» - до сих пор неизвестно. Многие российские политики заявляют, что Назарбаев мог умереть. Он был очень тяжело болен и проходил специальное лечение. После прошедших беспорядков и нападений экстремистов, Казахстан постепенно приходит в норму. Но по неизвестной причине культ Назарбаева начинает стремительно рушиться. От его имён и фамилий избавляются как будто бы по чьей-то команде. С 13 января в Казахстане начался сбор подписей по поводу переименования столицы Нур-Султан обратно в Астану. Известно, что 14 января вечером эта петиция набрала до 75 000 подписей. Люди в соцсетях активно обсуждают сложившуюся ситуацию и требуют отказаться от культа Назарбаева. Требования недовольных «елбасы» касаются и переименования улиц. В Алматы, например, предложили переименовать Проспект Назарбаева в Проспект Республики. Если участники петиции одержат верх, в ближайшее время Казахстан и вовсе избавится от наследия былого лидера.



Что самое удивительное – так это то, что сам «отец нации» молчит, хотя его пресс-секретарь заявляет, что «елбасы» чувствует себя неплохо и находится в Нур-Султане. Впрочем, если вспомнить КНР, то когда там медленно умирал Мао Цзэдун, эти сведения так же скрывались, причём достаточно длительное время. А сообщники Мао продолжали внушать простому люду, что «великий кормчий» жив, здоров и полон сил.

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