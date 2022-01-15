Казахстан сейчас представляет собой большую загадку

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15 января 2022, 18:37 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: globallookpress.com

Положение россиян в Казахстане может осложниться, и это теперь грозит далеко не просто придирками к русскому языку. В Youtube то и дело всплывают комментарии, явно радикального характера. Радикалы обвиняют русских в «военной интервенции» и в «пособничестве фашистскому режиму Токаева». Аналитики уже предчувствуют усиление обвинений в адрес России со стороны многих казахов. И самое главное – это всё ещё нерешённый вопрос с новым министром информации Казахстана, Аскаром Умаровым. Этот человек известен своими язвительными высказываниями как в адрес русских людей, так и по отношению к победе в Великой отечественной войне. Несмотря на то, что сам Умаров уже заявил, что уважает Россию, отношение к нему, похоже, не изменилось. В российских интернет-сообществах говорят про двуличие и лицемерие казахского министра.



В Казахстане до сих пор не решён вопрос с переводом языка с кириллицы на латиницу, который в своё время обсуждался на уровне правительства. К тому же проблемы «языковых патрулей» - всё ещё актуальны. А ведь на территории страны проживает не менее 20% этнических русских. Что теперь будет с этими людьми? Как на них отреагируют местные оппозиционеры? Оппозиция в Казахстане осталась и никуда не делась. Хоть не все из них прибегают к экстремизму, многие солидарны с мнением по поводу «Токаевских преступлений» и его недемократичного приказа «открывать огонь на поражение». По мнению оппозиционеров, нынешний казахский режим далёк от демократии и от совершенства, и напоминает скорее эпоху диктаторов ХХ века. Помощь Токаеву со стороны России они расценивают как «вражеское вторжение», а самого президента именуют «предателем». Но это, конечно же, только мнение оппозиции. По поводу ситуации в Казахстане, точки зрения у всех абсолютно разные, и об этом не стоит забывать.



Также нет никаких доказательств по поводу пребывания в добром здравии бывшего президента страны – Нурсултана Назарбаева. Отдельные российские политики уже выдвинули точку зрения, что бывший «держатель власти» уже скончался. Такого мнения придерживается глава ЛДПР, Владимир Жириновский. Он полагает, что Назарбаев не только умер от тяжёлой болезни (у него диагностировали рак), но уже был похоронен. Непонятна ещё причина, по которой родственники бывшего президента начинают в буквальном смысле вышвыриваться с государственных постов. Создаётся впечатление, что Токаев умышленно уничтожает наследие Назарбаева и пытается покончить с его семьёй. То, что происходит в Казахстане сейчас – это действительно сплошная загадка. Загадка, которую мы скорее всего нескоро разгадаем.

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