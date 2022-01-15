«Хорошо, что американцы не могут понять, что у Путина в голове»: Сергей Михеев о проблемах истеблишмента США

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15 января 2022, 09:09 Александр Саргин

Фото: соцсети

Президент РФ Владимир Путин умнее, чем большинство политиков США и других стран, заявил Харальд Мальмгрем, экс-советник американских президентов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что «невозможно узнать», о чем думает Путин. «Мы не можем поселиться в голове какого-нибудь мирового лидера, всегда есть ограничения того, что мы знаем или нет», - пожаловался он.

«Понятно, что на Западе всегда боялись таинственную русскую душу, - напомнил «АН» политолог Сергей Михеев, - пытались исследовать ее, но никак не могли и до сих пор не могут «просчитать». К сожалению, в течение нескольких последних десятилетий мы сами доказывали им, дескать, и мы такие же просчитываемые, как они, чем, на мой взгляд, показывали свою слабость, поскольку наши оппоненты всегда думали про нас, что мы люди второго или третьего сорта».

По мнению политолога, раз мы сами себя объявляли такими, то нашим западным «партнерам» было не страшно, и за последние 30 лет они вообще «никого не боялись». По сути, «благодаря нам самим», те же американцы, что называется, потеряли нюх, считает эксперт. Отсюда пошли все эти разговоры про «Верхнюю Вольту с ракетами», про «мультфильмы», которые Путин показал во время послания Федеральному собранию в 2018 году, и т.п., отметил ньюсмейкер.

Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Конгрессе США сейчас царит «тотальная антироссийская истерия», и там абсолютно не поддерживаются те начинания, которые касаются «налаживания отношений с Москвой».

«Мы для них дикари и туземцы, - продолжает Михеев, - однако у этих «туземцев» имеется ядерное и гиперзвуковое оружие. Вот и пусть в США теперь ломают голову, включают свои калькуляторы и пытаются нас «просчитать». Но если мы опять будем такими, как они, то нас снова обманут, - и на этот счет не может быть никаких иллюзий».

Меж тем министр иностранных дел Сергей Лавров накануне подчеркнул, что нашему терпению пришел конец! «Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать», - заключил глава МИД РФ.



Теперь, когда мы стали разговаривать с ними совершенно по-другому и у нас появилось то, что они никак не могут понять (и на что они не способны), у них появилось некое замешательство, а то и боязнь, отметил Михеев. По его мнению, наши американские «партнеры» сегодня уже хотят видеть нашу предсказуемость - в первую очередь для того, чтобы обеспечить свою безопасность.

«Это же очень хорошо, что американцы никак не могут понять, что у Путина в голове, - продолжает политолог, - потому что если бы они знали ответ на этот вопрос, то вообще перестали бы бояться нас! Но ведь они не знают не только про то, что в голове у президента, также они не могут понять, что в головах у всех нас».

Честно говоря, я тоже не знаю, что в голове у президента России, но думаю, что что-то хорошее, подытожил Сергей Михеев в разговоре с «АН».

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