Из-за Киркорова и Давы телеканал «Муз-ТВ» могут серьёзно оштрафовать

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14 января 2022, 21:23 Александр Крохмаль, Журналист Источник: sostav.ru

Гей-пропаганда в нашей стране нравится далеко не всем. И именно из-за этого её объявили вне закона.

Теперь за это дело можно серьёзно пострадать. Недавно телезритель по имени Валентин Семёнов подал иск к компании «Муз-ТВ» с требованием выплатить ему 24 миллиона рубля. И не из-за кого-нибудь, а из-за Киркорова и Давы, которые предстали в образе молодожёнов. Господин Семёнов счёл это за оскорбление и за пропаганду своеобразного «зла». Более того, он потребовал ещё 100 миллионов рублей в пользу государства. Жалоба касается трансляции премии «Муз-ТВ», прошедшей в июне 2021 года. Тогда что Дава, что Киркоров прибыли на мероприятие в крайне вызывающем виде. Они походили на представителей нетрадиционной ориентации.

Иск Семёнова был принят к производству только в ноябре. Для того, чтобы суд удовлетворил иск зрителя, ему нужно будет привести доказательства, что показ сцены с Давой и Киркоровым нарушил его личные неимущественные права. Как сказали юристы, данная сцена вызвала у Семёнова невероятные душевные страдания. Правда, если и удастся признать, что Киркоров с Давой занимались гей-пропагандой, получить заветную сумму у недовольного гражданина едва ли получится. Крупные суммы обычно взыскивают за физические страдания, а не за душевные. Если Семёнов и получит деньги, то скорее всего – лишь несколько тысяч рублей.

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