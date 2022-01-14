Казахский газ и армянские грабли

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14 января 2022, 18:34 Ваагн Карапетян - главный редактор альманаха "Всеамериканский литературный форум"

Фото из открытых источников

Всем известно, как называют человека, дважды наступившего на грабли. А как называть оную личность, если она увидев, как наступил на грабли, допустим, старый знакомый и, соответственно, получил увесистую шишку на лбу, также наступает на предмет, так необходимый в сельском хозяйстве? Вот и я не знаю.



Сегодня первые полосы всех значимых газет занимают известные события в Казахстане. Там взбунтовалась вся республика. Во многих городах прошли массовые беспорядки. Криминальные элементы, желая ещё больше накалить обстановку, поджигали машины и правительственные здания. Разгулялись мародёры, протестующие захватили аэропорт Алматы. Не позарились только на самолеты, среди них не оказалось добровольцев поднимать самолёты в воздух или не сообразили. Представьте такую картину, всё небо в самолетах - тоже митингуют, хвостами трясут, крыльями машут.



Дошло до того, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев, обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь, погасить нахлынувшее народное волнение. Мол, трясётся подо мной трон - помогите! Ну, а России не впервой протягивать руку помощи, хотя это связано с немалыми дополнительными затратами, я и не говорю о моральной стороне. Радикалы уже вовсю трубят о российской экспансии на исконно казахские земли. Назревает дискуссия - объединённые силы - это миротворцы или агрессоры? Не забывают и третью сторону, якобы заинтересованную в дестабилизации мирного Казахстана.



Но давайте посмотрим правде в глаза. Не стали бы власти повышать ВДВОЕ цену на сжиженный или, как в народе говорят, автомобильный газ - не взбунтовался бы и народ.







В целом рост цен - это естественный процесс и наблюдается повсюду. К примеру, в Канаде правительство разрешает владельцам жилых домов каждый год повышать арендную плату, но не более чем на десять процентов. Растут цены и на все товары народного потребления, опять же в рамках пяти - десяти процентов.



Происходит обоснованный рост цен, о чём ставится в известность население и люди с пониманием воспринимают происходящие изменения. Такая же картина наблюдается исключительно во всех цивилизованных государствах: в России, в Великобритании, в США, в Германии и далее по списку во всех странах нашего глобуса.



Почему же в Казахстане народ оказался таким непонятливым? Чем отличается регулирование цен в Казахстане от принятой практики? Тем, что власти решили одним махом за счет народного кармана свои дела поправить и свое неумение руководить сложной отраслью. Не нашли ничего лучшего, как поднять цену на сжиженный газ аж на 100 (!) процентов. Если месяц тому назад цена сжиженного газа на бензоколонках колебалась от 60 до 70 тенге (казахская национальная валюта), то власть замахнулась на 120-130 тенге. Эта цифра, 130 тенге, была зафиксирована на одной из бензоколонок и обнародована известным казахским активистом Вадимом Курамшиным.



Казалось бы, история должна чему-то учить. Казахским чиновникам не грех вспомнить, чем окончилась попытка армянского правительства в 2015 году повысить цену на энергоносители. Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии в Армении, на то время, считалась одной из самых высоких на постсоветском пространстве. Если сравнить, к примеру, с Украиной, то для среднестатистического жителя Армении 1 кВт/ч стоил почти две гривны, когда на Украине - от 36 до 63 копеек, то есть, более чем в два раза. И народ в Армении пошел на барикады. Пошли бесконечные митинги, перекрытие дорог, вотум недоверия, а затем и водомёты, аресты, избиения демонстрантов, что не остановило, а наоборот ещё больше разъярило народ. И власть пошла на уступки, выступив с предложением провести встречу тогдашнего Президента Армении Сержа Саргсяна, с пятью представителями от митингующих, на что люди ответили решительным отказом. Я подозреваю, что причиной отказа являлось неверие большинства собравшихся в свою возможность оказаться в числе заветной пятерки, а за другого голосовать особого желания не было. Демонстранты, выдвинули свои условия, предложив президенту страны выйти на площадь к людям. Глава армянской полиции, генерал-лейтенант Владимир Гаспарян, выступил перед народом, предварительно сняв фуражку и сделав сострадательное лицо; попросил прощение за чрезмерное усердие некоторых полицейских, пообещал наказать их и выполнил своё обещание. Цена на электроэнергию не только осталась прежней, но ещё и снизилась в следующем году.

Но, как следствие, многодневное народное волнение привело к значительному падению производства и престижа страны, в глазах международного сообщества. А, ведь, речь шла не о ста процентах, что имело место быть в Казахстане, а всего лишь - шестнадцати.



Таким образом армяне показательно наступили на грабли и, казалось, это послужит хорошим уроком руководителям остальных постсоветских стран. Но нет, в Казахстане посчитали не слишком убедительным армянский негативный опыт. Решили повторить и… понятно, опять на те же грабли, с ещё большим размахом.



Итоги чрезмерного аппетита казахских чиновников, как и армянских, оказались предсказуемыми. Почесывая затылок от досады, руководство Казахстана вернуло прежние цены на сжиженный газ. Согласно требованию протестующих, казахское правительство, во главе с премьер-министром Аскаром Мамином, отправлено на “заслуженный отдых”. Ещё и Президент страны, господин Токаев, очевидно, пользуясь удобным случаем, отправил в окончательную отставку пожизненного председателя Совета безопасности Казахстана Нурсултана Назарбаева.



Всё ничего, но в изоляторы временного содержания отправлено более десяти тысяч протестующих и уже успели завести 125 уголовных дел. Но среди них нет чиновников, по вине которых залихорадило страну. А жаль. Им самое место на тюремных нарах.

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