Президент Союза «Офицеры Группы «Альфа» Филатов: Качественная еда может стать роскошью и будет доступна не всем

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 января 2022, 14:56 Источник: Алексей Филатов - президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»

Фото: shutterstock.com

Цены на продовольствие по итогам прошлого года выросли почти на треть. Если точнее – на 28,1%. И это во всем мире. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Российская статистика более скромна и оптимистична. Но это на их совести…



Международные специалисты списывают всё на пандемию, но так ли это? Возможно, речь идёт о глобальном кризисе продовольственной безопасности? Об изменениях, которые уже меняют весь мир? И даже о некой новой форме феодализма, если хотите?



В ФАО предупреждают, что с учетом «высоких издержек, продолжающейся пандемии и неясных климатических условий» рынок вряд ли стабилизируется и в этом году.



Цены на злаковые культуры выросли за год на 27,2%. Это самый высокий среднегодовой показатель с 2012 года. В том числе стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1% и 31,3% соответственно. Такой рост был связан не только с увеличением спроса, но и ограничениями со стороны предложения.



Самый высокий рост показали растительные масла (рост на 65%) и сахар (на 37,5%).



Молочные продукты подорожали на 17%. Мировые цены на мясо увеличились на 13%.



Говорят, во всем виновата пандемия, которая увеличила издержки на транспортировку. И стоимость энергоносителей вроде бы выросла.



На пандемию сейчас сваливают любые плохие новости и все недоработки властей. И часто кажется, что делают это «под шумок».



Пару лет назад, когда ковид только начался я писал, что если история с ним затянется, то люди почувствуют последствия вируса на своих холодильниках. Некоторые тогда смеялись над моим предчувствием, но похоже зря… Пандемия ускорила процесс превращения качественных продуктов питания в роскошь. А ведь работает принцип домино. Качественные товары производить дороже, потому их реже покупают в принципе. На фоне пандемии у граждан ужались доходы и они стали покупать продукты подешевле, отказываясь от качественной еды. В итоге, рентабельность этих производств упала, а их продукция ещё больше подорожала и спрос дополнительно уменьшился. Дешевые же продукты вслед за спросом подорожали.



Мы, кстати, уже наблюдали подобное. Начиная с 2014 года, когда курс рубля сильно пошатнулся и доходы россиян ужались, закрылось немало производств рыбных деликатесов. Почему? Сначала упал спрос из-за падения доходов, выросла цена, спрос упал дополнительно. В итоге, рыночная ниша скукожилась до состояния, когда производить качественные рыбу и икры стало невыгодно. Цены улетели и приземляться не спешат, хотя факторы, которые давили на рынок как-то нивелировались.



Сегодняшние данные по росту стоимости продовольствия, конечно, связаны с пандемией, но не только с ней. Она ускорила процесс, как когда-то 2014 год ускорил удорожание той же рыбы.



Люди беднеют! Падение покупательской способности фиксируют уже давно – пару десятилетий точно. В США ещё до пандемии экономисты прямо говорили: поколение сегодняшних 25-30-летних уже обладают меньшей покупательской способностью, чем их ровесники из 1970-х. В пересчёте на нынешние цены, доходы тогдашнего среднего класса были в 1,5-2 раза выше, чем у сегодняшнего. Этот разрыв увеличивается год от года.



Текущее поколение уже живет беднее своих предшественников, хотя и покупает айфоны в кредит. Будущим придется ещё менее сладко. Еда будет дорогой. Качественная еда и вовсе может стать роскошью, доступной не всем.



Завтра не будет лучше, чем вчера. Если, конечно, не произойдут какие-то коренные изменения на грани с чудом. Вы верите в чудеса?

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