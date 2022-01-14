Взгляд из провинции: как я хотел стать либералом, но передумал

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 января 2022, 11:19 Виктор ЛЮТОВ

Виктор ЛЮТОВ

Наверное, не сильно ошибусь, если предположу: большинство людей не любят власть и хотят побольше денег. Это нормально. Я тоже не люблю власть. Не говорю в данном случае о коррупции, о хамстве чиновников и прочих «житейских» моментах. Как и, наверное, большинство, считаю, что власть – с самого верха до самого низа – управляет неправильно. Вот мне бы поуправлять, я бы… И тут нечаянно задумался: а что бы я бы? Пусть не самый умный, но дураком себя точно не считаю. Наверное, тоже, как большинство…

В конце восьмидесятых – начале девяностых (прошлого века) мне очень хотелось стать либералом. Или проще – демократом. А как же? Судите сами. В одной из строительных организаций нашего небольшого воронежского городка Семилуки коллектив сам выбрал руководителя! Мне это так понравилось! Вот оно, истинное народовластие!

Первое сомнение возникло, когда встретился, как журналист, с рабочими этой организации. Спросил: почему выбрали начальником именно этого человека?

Ответы можно свести к следующему: хороший прораб, мужик – свой в доску, не гнушается выпить с простыми работягами. А иногда – по датам разным – и сам поляну накрывает.

Месяца через три те же работяги стали жаловаться наверх на выбранного ими начальника. Дела не пошли: крокодил не ловился, кокос вообще засох. Сняли его. Прораб был хороший: с помощью опыта и мата умел рабочих мобилизовать. А вот руководить организацией в целом – увы. Ну, как Ельцин…

Наступили девяностые. И понеслось! Развал СССР. Махинации Чубайса с ваучерами. Распродажа по идее того же Чубайса стратегических предприятий России за копейки, в том числе и оборонных, в том числе и иностранцам… Так называемые залоговые аукционы… Он сам говаривал примерно так: необходимо было срочно все распродать в частные руки, чтобы коммунизм не вернулся! Словом, по Никколо Макиавелли: цель оправдывает средства. Вдумайтесь: тезис-то фашистский!

Многомесячные задержки копеечных зарплат, развал оборонки (да и не только ее). Уже и Россия – на грани развала. (Об этом чуть позже)…

Либеральная пресса тогда писала о Ельцине: мастер сдержек и противовесов. А «мастер» попивал себе, плясал, дирижировал. Одна из либеральных мадам (она давно уже в мире ином) в крупной столичной газете писала примерно так: то, что наш главный «Либерал» неравнодушен к спиртному – это даже хорошо. Это делает его еще более русским…

А заявление ельцинского министра иностранных дел Козырева о том, что у России нет национальных интересов? Каково?

В теме девяностых можно утонуть. Поэтому только два момента – и пойдем дальше.

Первый – факт: во второй половине девяностых годовой бюджет России был сопоставим с годовым бюджетом Финляндии. А ведь население этой северной страны в 2021-м году – чуть более пяти с половиной миллионов человек. (Напомню: в России в 1991-м – около 148, 3 миллиона).

Второй – может, и не факт, но некоторые экономисты-политологи в нулевых писали: потери России от разгула «демократии» в девяностых сопоставимы с потерями страны в Великой Отечественной войне. Просто напомню: шоковая терапия 92-го, дефолт 98-го, когда большинство населения страны было просто ограблено…

И не к месту: предложение «демократа» Егора Гайдара во время событий октября 1993-го: их (противников тогдашней власти) надо на столбах вешать!..

Так что одно из немногих умных решений Е.Б.Н. – добровольный уход в отставку в самом конце 1999-го…

Дело «демократов» девяностых живет, хотя – хотелось бы – чтобы не процветало.

Группа № 1. Людмила Улицкая, Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский… С каким презрением они относятся к России и россиянам! Не буду искать цитаты: сами найдете, это просто. По-моему, одной из первых мысль о том, что России не по праву достались такие природные богатства, высказала бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Эти господа тоже мечтают, чтобы Россия рассыпалась на Сиберию, Московию и т.д. Мелкая, лгущая и неврастеничная шестерка Навальный. Один из них, кажется, некто Троицкий, даже предложил передать ядерные силы нашей страны под управление международных организаций!

Ударился в политику и «Смак» - Андрей Макаревич. Он – противник присоединения Крыма к России. Не найдя убедительных аргументов своей позиции, как-то обозвал крымчан глупцами – за голосование на референдуме. Самомнение, по-моему, с чем-то граничащее…

Пара фраз о Крыме. Я из тех, кто уверен: Крым – наш! И не только из соображений «голого» патриотизма. В свое время была довольно популярна в либеральных кругах мысль: и так живем бедно, а тут еще и Крым из разрухи вытаскивать. Это ж какие деньжищи!

Но ни разу не читал (может, не попадалось), что Крым – это еще и контроль над значительной частью Черного моря, выход к Средиземному… А куда выводить с полуострова наш флот и войска – в чисто поле, как при Горбачеве из Германии? В какие – материальные и политические потери – это бы вылилось? Наверное, сегодня мало кто сомневается, что в Крыму, возможно, уже строились бы военные базы «мирного» блока НАТО? И не последний вопрос: что бы было с парой миллионов русских и русскоязычных крымчан?

По-моему, с некоторой натяжкой к этой группе можно отнести и лидера партии «Яблоко» Николая Рыбакова. Выражается гораздо интеллигентнее, но… Так и жду, что прорвет: долой кровавый режим Путина!

… Эх, сколько еще хочется сказать! Но надо двигаться дальше.

Группа №и 2 – «ЛОМы».

… Сейчас много разных ток-шоу. В них охотно принимают участие звезды и «звезды». Мне кажется, с удовольствием полоскают на глазах у миллионов свое грязное белье, видимо, ради популярности. Иногда смотрю одним глазом и радуюсь: у них дури-то значительно больше, чем у меня! И мое личное самомнение растет как на дрожжах. Еще не вникнув в какую-либо житейскую ситуацию, определяют, кто хороший человек, а кто нет. Кто прав, а кто не очень. Словом, многие ток-шоу, это, по-моему, средство для того, чтобы «дурь каждого видна была». Иной раз послушав ту или иную «звезду», больше физически не могу смотреть передачи и сериалы с ее участием: тошнит. Понимаю: «звезде» по фигу. Но ведь и мне тоже!

Но прямо беда, когда звезды и «звезды» ломятся в «ЛОМы» - лидеры общественного мнения. Вот, к примеру, недавно известный режиссер господин А.Сокуров, не моргнув глазом, предложил президенту России В.Путину: а давайте отпустим тех, кто с нами вместе жить не хочет.

Несколько вопросов. С нами – это с кем? Как делить матушку-Россию будем: по национальностям, по профессиям, по политическим взглядам? Так у нас в каждом регионе десятки национальностей живут. Вам это предложение не напоминает мечту госпожи Олбрайт?

К тому же (видимо, господин Сокуров этого не знает) страна это уже проходила. Помните, в девяностых губернатор Свердловской области некто Россель задумал создать Уральскую республику? Уже и валюта готовилась – местные франки. А знаете ли Вы, что Карелия пыталась вести переговоры о вхождении в состав Финляндии? А знаете ли?.. Впрочем, судя по Вашему предложению, ни фига не знаете. Вот уж воистину: дурь каждого видна будет!

Мария Шукшина, ярая антиваксерша. Егор Бероев, вышедший на каком-то мероприятии с желтой звездой на лацкане пиджака (так он вроде бы сравнивал геноцид евреев во время Второй мировой войны с антиковидными мерами в стране)… По поводу господина Бероева вспоминается фраза мальчика из старого советского фильма «Сережа»: «Дядь Петь, ты дурак?» Не хочется продолжать список. Возникает вопрос: да, наверное, люди талантливые. Но почему это их сразу – в «ЛОМы»? К слову: не знаю, у кого как, но моя жизнь стопроцентно опровергла пустую поговорку: талантливый человек талантлив во всем. Подумайте, читатели. Звучит красиво, но по жизни не так.

Кто-то возразит: звезды и «звезды» - люди популярные. Никого не имею в виду конкретно и не хочу обидеть. Но… Женщины с низкой социальной ответственностью – тоже люди популярные. Правда, по-другому. Но все-таки: они же не пытаются оценивать то, в чем ни уха, ни рыла. Работают себе тихонько…

Выходит, нельзя критиковать то, что происходит в стране? Нужно! Не тема этих заметок, но для примера. Майданный переворот на Украине Россия признала в первых рядах. Наш президент В. Путин уже не раз называл события 2014-го на Украине госпереворотом. Но признали новую украинскую власть скоренько. Ошибка? Грубейшая, очевидно.

В конце 2013-го решила Россиюшка помочь «братской» Украине кредитом в 15 миллиардов долларов. Что, не знали, что происходит в незалежной? Три миллиарда поспешили всучить. И мы их, видимо, никогда не вернем. Это факты.

Личное ощущение. Да, власть старается помогать россиянам в период пандемии. Но мне почему-то кажется, что особо внимательно она лелеет наших миллиардеров. Ну, вот кажется, и все пока!

«Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». У меня, как и у всякого нормального человека, масса вопросов к Владимиру Владимировичу Путину. Но, полагаю, в бою за Россию я пусть и со своими хилыми силами, вместе с ним. Как и большинство (уверен: подавляющее) россиян.

Закончу, процитировав незабвенного Михаила Николаевича Задорнова: «Я сам критикую многое из того, что творится в России. Но одно дело критиковать, другое – поганить. Критикуют от души, поганят… за бабки».

Формулировка, конечно, не ко всем поголовно относится: жизнь гораздо многоцветнее. Но в принципе: как точна!

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