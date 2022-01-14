«Омикрон» - вакцина, придуманная Богом?

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14 января 2022, 08:33 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

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Россия замерла в ужасе – «Омикрон» грядет, как Армагеддон. «Сам» сказал! Миролюбивое российское ТВ каждый день накаляет паническую температуру: мы все заболеем. На вакцинацию стройными рядами: «Марш, марш левой, марш, марш правой!».

- Не надо устраивать массовой паники и массовых трагедий там, где это выгодно элитам, а не народу, - пошел против общемировой линии руководитель бостонской биотехнологической компании Александр Шнейдер.

По мнению доктора Шнейдера, переболевшего «омикроном», это «очень неприятное чувство, слабость, но не смертельно. Нет оснований упрекать этот штамм в злобной летальности». Нулевую летальность и, на данный момент, недоказанность патологических последствий после «омикрона» признает и большинство российских врачей.

Но как же «Марш, марш левой, марш, марш правой!»? Как же 200 с лишним тысяч из фонда ОМС на каждого больного? Как же ее Величество статистика, продажа масок и закупка вакцин? Значит, вновь разворачиваем койки, сокращаем плановые операции. Все для фронта, все для победы! Война за мир до последнего солдата!

А доктора Шнейдера, который осмеливается говорить: «если критическая масса людей, переболев «омикроном», далее получит естественный иммунитет к более смертоносным штаммам коронавируса, то человечество легко отделалось» отправить обратно в Бостон! В информационный вакуум. Дабы не смущал российские умы!

«Я не видел толпы страшней, чем толпа цвета хаки»…

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