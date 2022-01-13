Военспец Ходаренок: наш военно-технический ответ может удивить даже специалистов

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13 января 2022, 20:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Если США не предоставят гарантий безопасности, то неизбежна новая конфронтация, заявил после прошедших двух раундов переговоров между РФ и Западом замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, американцы «недооценивают» происходящее, а мы будем рассматривать совокупность всех факторов - и «наш ответ» будет военным и военно-техническим.

«В российском экспертном сообществе уже назывались некоторые способы военно-технического и военного ответа нашей страны Североатлантическому альянсу в случае, если мы не сможем договориться по итогам встреч России и Запада, - напомнил «АН» военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходаренок, - например, часто озвучивались варианты размещения ядерного оружия на Кубе и в Венесуэле. Кстати, об этом говорили еще задолго до нынешних переговоров между Россией и Западом, впрочем, не уточняя, как отнесется к этому военно-политическое руководство упомянутых стран».

Отметим, что замминистра иностранных дел Сергей Рябков, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли вероятность развертывания российской военной инфраструктуры на Кубе или в Венесуэле, заявил, что не намерен ничего «подтверждать или исключать».

«На мой взгляд, размещение наших ракет в этих странах не имеет сегодня большого оперативно-стратегического смысла, - продолжает Ходаренок, - потому что у наших специзделий сегодня вполне достаточная межконтинентальная дальность. А еще надо держать в уме, что даже если бы мы разместили там соответствующие системы вооружений, то политические режимы в этих странах не очень устойчивые, и там, под боком у США, сохраняется возможность осуществления «цветных» революций».

В разговоре с «АН» военный эксперт Михаил Ходаренок напомнил, что американцы очень жалуются на то, что никак не могут понять, а что же «в голове» у Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина. «Но это же очень хорошо, - считает военный эксперт, - потому что они ни за что не догадаются, каким может быть наш военно-технический ответ, который, на мой взгляд, может удивить даже специалистов!»

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