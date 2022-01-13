Китай активно борется с проявлениями вульгарности на экранах

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 января 2022, 19:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: «Российская газета»

В КНР национальная администрация радио и ТВ опубликовала план, согласно которому на телеэкранах не должен распространяться вульгаризм. Не должно быть никаких вызывающих образов и поведений. Люди, распространяющие вульгарный образ жизни, теперь не смогут появляться на китайском телевиденье. Особенно это коснулось интернет-звёзд, которые так и норовят показать свои таланты перед людьми.

Телевиденье обязали установить «правильные стандарты красоты», которые бы не противоречили нормам морали. Развлечения, конечно, должны быть на экране, но, по мнению местного правительства, они не должны быть зашкаливающими. Упор теперь будет делаться больше на традиционные устои Китая и на социалистическую культуру.



Телеканалам также велели не переплачивать артистам. Заключать можно только подлинные контракты. Все налоги, при этом, должны быть строго выплачены. За малейшую ошибку можно серьёзно поплатиться. Детям «звёзд» участвовать в шоу запретят. Под запрет попадает контент, вдохновляющий жителей государства на большие денежные траты. Теперь нельзя демонстрировать богатство и рекламировать всяких знаменитостей. Для корейских и китайских айдолов всё стало ещё хуже. Теперь эти люди не смогут появляться на телевиденье КНР в своём привычном виде. Более того, айдол-шоу отныне запрещены на всей территории республики. Никаких более переодеваний, агрессивных танцев, ярко накрашенных глаз и вульгарной речи.



В целом, китайскую цензуру едва ли кто-то будет критиковать, а если даже и будет, то мы об этом никак не узнаем. Обычно в КНР за малейшую критику можно угодить в тюрьму. Большая часть людей конечно же поддержала инициативу. Но некоторые эксперты из соцсетей сравнили проводимые реформы с порядками товарища Огурцова из «Карнавальной ночи». «Посурьёзнее во всём», - говорил этот персонаж в исполнении легендарного Игоря Ильинского.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости