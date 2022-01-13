Поставьте будильник на пол часа раньше - завтра Меркурий станет ретроградным

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 января 2022, 12:14 Екатерина Максимова,

Про ретроградный Меркурий написано много, но как только он наступает, все сразу в панике начинают суетиться. И вот, уже завтра, 14 января он идет на попятный и до 4 февраля будет нас испытывать на прочность. Но мало, кто знает, что этот период можно и нужно провести очень плодотворно, если понимать правила и компетенцию этой планеты.

Итак, кто же такой мистер Меркурий? Эта планета самая близкая к Солнцу, и если Солнце — это лорд, то Меркурий его главный слуга и посредник с другими планетами. Посредничество – здесь ключевое слово! Кроме того, Меркурий – планета очень быстрая и вот, мы уже получаем главные смыслы этого небесного тела – контактность, скорость, передача информации. Согласно древнему звездному знанию – каждая планета имеет собирательный, человеческий образ, некий внешний и психологический типаж. Так вот Меркурий – это подросток или человек, который выглядит намного моложе своего возраста, смекалистый, юркий, хваткий, воздушный, словоохотливый, контактный. Из профессий созвучен торговле, службе доставки, логистики, ораторскому искусству, литературе, стихосложению, лингвистики. Это также образ секретаря, который составляет расписание, обзванивает людей, договаривается о мероприятиях. И вот, когда Меркурий идет в ретроградное движение, то во всех обозначенных сферах начинается сумятица, срываются договоренности, партнеры опаздывают на встречи, подписанные документы потом требуют доработки и приходится переделывать контракты… Словно у всех людей их внутренний секретарь, потерял часть энергии и поэтому делает все не так хорошо, как раньше.

Меркурий и есть наш внутренний секретарь. Когда мы рождаемся, то в этот момент времени, 10 планет Солнечной системы находятся в разных знаках зодиака и в разных домах гороскопа. Дом – это сектор Зодиака, отвечающий за определенную сферу жизни. И вот знак и дом, куда попал наш Меркурий, может очень много рассказать о нашем интеллекте, манере речи, контактности и способе взаимодействия с другими людьми. Например, обладатели Меркурия в водных знаках (Скорпион, Рыбы, Рак), имеют эмоциональный интеллект, то есть руководствуются чувствами при необходимости принимать решения и больше имеют доступа к передаче своих эмоций другим через искусство; такая комбинация часто встречается у музыкантов, поэтов и кинематографистов. Меркурий в земной триаде (Телец, Дева, Козерог) дарует очень рациональное мышление, структурированное и его обладатели мыслят трезво, умеют воплощать мысли в конкретные действия. В триаде огня (Овен, Лев и Стрелец) эта планета одаривает способностью заражать захватывающей идеей окружающих, давать яркий первоначальный импульс для действий. Но словесный огонь может опалить близких людей и поэтому им надо стараться быть сдержанными на резкую критику окружающий. Ну и самая любимая Меркурием группа воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) одаривает своих подопечных большим потенциалом на литературном поприще, огромным количеством контактов, легкостью восприятия мира и секретом внутренней молодости. Чтобы понять весь потенциал этой планеты хорошо пойти на консультацию к астрологу.

Еще на консультации у профессионала Вы узнаете, не ретрограден ли наш герой Меркурий в вашей натальной карте. Потому что если Вы родились в день, когда он был ретрограден, то все периоды попятной планеты, когда у всех срываются планы и не реализуются проекты, для Вас идеален и может стать моментом прорыва в областях, которыми Меркурий заведует.

Итак, что большинству людей делать на ретроградном Меркурии не следует. Не рекомендуется подписывать документы, практика показывает, что придется возвращаться к договору снова и переделывать условия. Не планируйте масштабные мероприятия с 14 января по 4 февраля, где ожидаете приход определенного количества участников, очень часто люди не приходят на встречу по непонятным причинам. Не покупайте новые электрические приборы, компьютеры и телефоны, они могут быстро выйти из строя. Не рекомендуется проводить важные переговоры, они могут просто сорваться или стороны не поймут друг друга, ведь Меркурий планета слова. Не советую также начинать проекты с новыми партнерами, и назначать свидания, потому что сейчас ретромеркурий совпадает с периодом ретроградной Венеры и свидания с новыми кандидатами, к сожалению, могут принести только разочарования. Все вышеперечисленное очень рекомендовано тем, у кого в гороскопе Меркурий ретрограден.

А чему попятное движение этой планеты благоволит? Этот этап хорошо подходит для возвращения к потерянным контактам и примирениям, возврата к прежним договоренностям, которые в прошлом не были соблюдены. Отличный момент для переделывания прошлых литературных трудов, доведения их до совершенства. Подходящий период для того, чтобы починить, то, что поломалось. Ну и совет: выходите заранее и часы переведите на минут пятнадцать назад, а то наш герой Меркурий любит слегка запутать в дороге. Но легкость общения на этом этапе поможет Вам с ним подружиться.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости