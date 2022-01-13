С кем Америка воюет в Средней Азии: с Россией или Китаем?

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 января 2022, 10:01 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: aa.com.tr

По глубокому и непоколебимому убеждению российских политологов-конспирологов последние события в Казахстане неразрывно связаны с нашим заклятым партнером из Вашингтона. Аргумент обычно один: «Все об этом знают!» Предположим, что в кои-то веки эти бездельники правы, и «печеньки Нуланд» сыграли свою коварную роль.



Но против кого играет эта женщина? Для далекой от этого региона Москвы ответ очевиден – против нас, ибо это наши младшие братья и вообще «южное подбрюшье». На словах все так, но Восток - дело тонкое, и младшие братья давно выросли, и сами теперь выбирают себе кумиров. И кумиры эти отнюдь не из Москвы…



После скоротечного ввода-вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана, иллюзия о том, что Средняя Азия «наша», похоже, окончательно закрепиться в головах власть имеющих. Тем более что настоящие специалисты по региону давно в опале и голос их не слышен, научные институты возглавляют случайные люди и некому сказать: «Ребята, нас просто используют!»



В нынешней мировой реальности, когда большие вопросы решает большая экономика, а не рота десантников, торгпредства весят больше, чем военные представители при посольствах. И вот с этой точки зрения, центрально/среднеазиатские государства улетают от влияния Кремля на первой космической скорости.



- Россия постепенно уступает свои позиции КНР в Центральной Азии. Китай в 2013 году выдвинул инициативу «Пояс и путь», которая напрямую затрагивает все республики Центральной Азии путем создания там соответствующей инфраструктуры – автомобильные и железные дороги, нефтепроводы и газопроводы. Реализация этих инфраструктурных проектов обеспечивается за счет привлечения инвестиций из двух источников – это Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (объем уставного фонда – 100 млрд. долл.) и Фонд Шелкового пути (объем уставного фонда – 40 млрд. долл.). Китайская инициатива дает реальную возможность республикам Центральной Азии создать новые производства по маршрутам создаваемой инфраструктуры. Россия, к сожалению, пытается использовать старые механизмы воздействия на страны Центральной Азии через международные организации – ШОС или ЕАЭС, что охватывает только страны, входящие в эти структуры, которые носят в основном политический характер. В результате страны Центральной Азии часто принимают китайские правила игры, и противодействовать экономическому и торговому проникновению КНР в регионы и страны Центральной Азии РФ не в состоянии. В результате экономическое взаимодействие с Китаем имеет взаимовыгодный характер и КНР является для стран Центральной Азии более значимым партнером, - говорит руководитель Центра социально-экономических исследований Китая, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский.



Цифры говорят сами за себя. В частности, в 2020 году объем внешней торговли КНР с Кыргызстаном составил 2,9 млрд. долл. (0,06% объема товарооборота КНР), с Таджикистаном – 1,1 млрд. долл. (0,02%), с Туркменистаном – 6,5 млрд. долл. (0,14%) и Узбекистаном – 6,6 млрд. долл. (0,15%).



Для сравнения. В том же 2020 году мы наторговали с Киргизией (так привычней) на 1,386 млрд. долл. (0,3% объема товарооборота РФ), с Таджикистаном на 678 млн. (0,1%), с Туркменистаном на 865 млн. (0,2%) и Узбекистаном на 4,860 млрд. (1,1%). Вот и судите сами: кто среднеазиатской матери-истории более ценен?!



При этом в том же МИД РФ, явно не хотят понимать среднеазиатскую специфику и менталитет. Например, найти знатоков региона на должность посла. На Востоке, где очень много значат условности, это имеет очень важное значение. Совершено иное, чем в Европах. И шлют, кого не попадя. Например, посол в улетающем от нас Узбекистане служил в Индии и Румынии, специалист по правам человека. В Туркменистане – энергетик, депутат, министр, посол в Науру. Такая вот карьера.



В Душанбе сидит бывший посол в Бурунди и Ботсване. Посол в бушующем Казахстане из замминистров и представителя при ООН уехал в Алма-Ату. Прошу прощения, но такое понижение статуса – это что же надо учудить?



Наверняка, все эти послы замечательные и профессиональные люди. Но только какое отношение они имеют к местам своей дипломатической ссылки? И в Душанбе, Ташкенте и прочих столицах это прекрасно понимают. И отвечают, естественно, тем же. А именно курсом на Пекин…



И именно против этого курса и играют вашингтонские «партнеры». Китай с минеральными ресурсами Памира, например, это ночной кошмар любого американского президента. А вот США с этими богатствами останется мировым лидерам еще лет на сто. Россию же с 2% мирового ВВП ни Пекин, ни Вашингтон всерьез не воспринимают.

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