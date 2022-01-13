Во Франции более полумиллиона стариков страдают от одиночества

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 января 2022, 09:31 Александр Крохмаль, Журналист Источник: «Российская газета»

Фото: depositphotos.com

В европейской Франции наблюдается серьёзная ситуация с одиночеством пожилых людей. Если в России принято, что стариков окружают заботой многочисленных родственников, то в других странах – положение совсем иное. Особенно всё изменилось после наступления коронавирусной пандемии. Старики во Франции жалуются на состояние своеобразной «смерти», которую они называют «социальной».

Социальная смерть – понятие сложное. Оно подразумевает собой не только беспросветное одиночество, но и депрессию. Естественно, всё это влияет на состояние здоровья. По подсчётам экспертов, более 500 000 французов старше 60 лет вообще не общаются со своими родственниками.



Организация Les Petits Freres des Pauvrs провела специальные исследования, и статистика их, мягко говоря, шокировала. Почти два миллиона французов изолированы от своих семей. Они видятся крайне редко, и почти всё время живут в одиночестве. Одна из участниц исследования, 76-летняя Эдит признаётся, что смерть её уже не страшит. «Так как я сейчас живу – это не жизнь», - заявляет она в слезах. Пандемия и последующие кризисы ухудшили положение стариков в десятки раз. Начался период тотальной изоляции и карантинов. А это нанесло серьёзный удар по одиночеству пожилых, которое и без того было практически безнадёжным. В 2021 году более 1.3 миллиона стариков сообщили, что почти никогда не виделись с родственниками. Это втрое больше, чем в 2017 году.



Как именно будут развиваться события – пока неизвестно. Но очевидно, если коронавирус не уйдёт, то положение стариков во Франции только ухудшится. Остаётся только надеяться на скорейшее окончание пандемии, а заодно и на переосмысливание ситуации со стороны родственников пожилых людей.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости