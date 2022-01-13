Манипуляции молодёжью Центральной Азии и судьба России

Есть заблуждение, что бедная, необразованная и разозленная несправедливостью в политике и экономике молодежь – главный ресурс для радикальных исламистов в Центральной Азии, в частности, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и др.
Западные политологи и социологи в своих исследованиях показывают, что это не так. Они приезжают в Центральную Азию и это исследуют. Это же актуально, так как это может быть основой поджигания гражданской войны в Центральной Азии.
Так например, недавно покопался на этот счёт в научных публикациях. Нашёл надежные научные данные политолога Пол Кубичек (Paul Kubicek, Оклендский университет). Он написал довольно убедительную статью "Islamist Political Orientations among Central Asian Youth", опубликованную в научном журнале Europe-Asia Studies.
Мне как педагогу и психологу постоянно на научных конференциях и в процессе общения со своими коллегами часто поступают просьбы и предложения найти методы влияния на исламизированную молодёжь Центральной Азии и студенчество. Слышатся постоянные тревоги.
И сейчас в связи с событиями в Казахстане, эти волнения молодежи стран Центральной Азии постепенно нарастают. Оно и понятно всё эти страны объединяет нечто общее деструктивное, связанное с внутриполитическим и внутриэкономическим состоянием этих стран. Запад и США на пульсе этого. Именно поэтому они имеют большое количество научных исследований на этот счёт. Авторы этих научных публикаций ломают голову, размышляя об истоках исламского радикализма.
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В целом из этих работ можно выделить следующие причины возникновения исламского радикализма среди молодёжи стран Центральной Азии:
1. В условиях неравенства, авторитаризма, репрессий и беспринципного капитализма исламисты предлагают привлекательный образ более справедливого общества и достойной жизни.
2. Не сила, а как раз слабость государства, уход от выполнения им социальных функций вынуждает религиозные общины брать управление социумом в свои руки и устанавливать суровые законы. (Если эти гипотезы верны, то в бедном Таджикистане и в Кыргызстане с его слабым государством радикальные исламские настроения должны быть сильнее, чем в относительно благополучном Казахстане).
3. Слушают радикалов прежде всего бедные юноши (и девушки), не получившие образования. (С другой стороны мне удалось найти исследования, согласно которым образовательный уровень игиловцев из Центральной Азии оказался выше среднего. Да и в других странах, от Туниса до ОАЭ, к радикалам нередко примыкают богатые и даже очень богатые люди).
4. В головах и настроениях молодежи Центральной Азии тоска по мощной системе, объясняющей мир и дарующей смысл жизни.
5. У стариков и людей среднего возраста, выросших при СССР, было просто значительно меньше возможностей узнавать о религии из разных источников. Молодёжь сейчас, благодаря Интернету, стала образованная на этот счёт.
Сам я в своих исследованиях и на основании анализа публикаций и видеоконтента из интернета, пришёл к выводу, что центрально-азиатская молодёжь является продуктом манипуляции и влияния со стороны определённых бизнес-политических структур власти и оппозиции к ней. Для этого исследуются мишени манипулятивного воздействия на эту молодёжь. В частности, все вышеприведённые пять пунктов являются лишь частью этих мишеней манипулятивного воздействия. Поэтому молодёжь постепенно превращается в марионеток, к "телу", "рукам" и "ногам" которых привязываются скрытые "ниточки" и кукловоды дёргают эти "ниточки".
Кроме того, научные публикации показывают, что у центрально-азиатской молодежи чаще всего имеет место потребительское отношение к исламу. Преобладает прагматическое фарисейство. У многих из них не хватает воли к тому, чтобы выдерживать формат жизни, согласно исламу. Это незрелое и потребительское отношение. И если такая молодёжь не удовлетворяется обещанными благами, то быстро разочаровывается и покидает ряды исламистов.
Кстати, эти мишени манипулятивного воздействия сначала могут быть сформированы у Центрально-Азиатской молодежи.
Именно эта молодёжь, вероятнее всего, на мой взгляд, станет главным инструментом в основательной трансформации политического и экономического состояния стран Центральной Азии. Но будет ли всё это происходить на основании самодостаточной сущности самих этих стран или всё это будет лишь реализацией проекта Запада, покажет только время?
Центрально-азиатским странам и молодежи из этих стран всегда нужно помнить, что манипуляции - это всегда нечто, связанное с иллюзией самостоятельности принятого решения. Но кто возьмётся противостоять и организовывать защиту от этих манипуляций? Кто раскроет глаза этой молодежи и разоблачит эти манипуляции?
Вполне очевидно, что судьба России будет зависеть от этой вышеприведённой основательной политической трансформации ее центрально-азиатских соседей. И это сильно тревожит.
Такими образом, считать, что события в Казахстане - это некий временный эксцесс, было бы неправильным. Всё это системный манипулятивный проект Центральной Азии и у него есть свои авторы, инвесторы и бенефициары. И история выявит этих авторов также как выявила их позднее после разрушения СССР.
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