В РФ готовятся к вакцинации подростков

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 января 2022, 20:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: istockphoto.com

В Российских регионах ожидается вакцинация подростков от 12 до 17 лет. Минздрав заявляет, что кампания должна начаться уже в январе, но когда именно – пока неизвестно. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ещё в конце ноября 2021 года заявлял, что через три недели будет готова вакцина «Спутник-М». Речь идёт о двухкомпонентной вакцине «Спутник V» , но в куда меньшей дозировке.

24 декабря в оборот действительно были выпущены две партии детской вакцины, но препарат более не поступал в медучреждения. В регионах уточнили, что ждут методических рекомендаций по поводу вакцинации подростков и поставок препаратов. Прививочные бригады уже были сформированы. Но к самой вакцинной кампании ещё не приступили.



Пока что привить детей можно только при условии 3-й фазы исследования вакцины «Спутник-М». Расширенные испытания были успешно организованы в ноябре на базе 10-ти московских поликлиник и двух детских больниц. Вице-мэр Ракова сообщила, что к началу 3-й фазы подали заявки на участие около 2 000 добровольцев. Их возраст насчитывается от 12 до 17 лет. Все эти люди будут вести специальный «дневник самочувствия». Им нужно будет докладывать врачам о состоянии здоровья, и делать это нужно в специальном приложении для смартфонов. Медики станут наблюдать за их состоянием и делать соответствующие выводы.



Эксперты призывают усилить темпы вакцинации из-за проникшего в Россию африканского коронавирусного штамма «омикрон». Заразность его крайне высокая. За последние дни уже было выявлено несколько сотен человек, больных африканским вариантом. К тому же не стоит забывать, что в РФ ещё активны другие «ковидные» штаммы, такие как «дельта» или уханьская первоначальная версия. Аналитики отмечают, что дети стали чаще заражаться коронавирусом, и болезнь у них проходит намного тяжелее, чем в 2020 году.

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