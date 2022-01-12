Академик Колесников: Зеленскому лучше было бы покататься на лыжах в Подмосковье, чем лететь в Доминикану

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12 января 2022, 17:27 Александр Саргин

Фото: соцсети

Телеведущий, журналист Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни. На телеканале «Россия - Культура» Зеленский вел программу «Билет в Большой». Ранее он работал на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», «ТВ-Центр».

По предварительным данным, причиной смерти тележурналиста стал инсульт. Михаил с супругой был на отдыхе в Доминиканской республике, внезапно почувствовал себя плохо, местные врачи пытались его спасти, но не смогли…

«Если у человека слабые сосуды и высокое давление, то любой стресс, тот же долгий перелет, смена климата и часовых поясов, конечно, могут повлиять на самочувствие, - разъяснил «АН» советник РАН, депутат Госдумы III-V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников. - Или, например, если принять алкоголь, а потом плавать в море, то и в этом случае может произойти скачок давления и разрыв сосуда. Также может быть недиагностируемая аневризма головного мозга. Она разрывается, кровь разливается по мозгу и... Это достаточно быстрая смерть».

По словам академика, он уже давно утверждает, что лучше «не менять» ту климатическую зону, в которой ты постоянно живешь, и прежде всего это относится к людям «с ослабленным здоровьем». Надо отдыхать «в той же климатической зоне», но, скажем так, в более комфортных условиях, советует эксперт.

Напомним, что Доминиканская республика находится в Центральной Америке неподалеку от экватора, разница во времени с Москвой составляет семь часов, и лететь туда из столицы России не менее полусуток. В настоящее время температура воздуха в этой экзотической стране около плюс 30, а в Москве – минус 15.

«Это является теми факторами, которые человеку лишний раз лучше на себе не испытывать, - продолжает Колесников. - Конечно, 46 лет – это самый расцвет человеческой жизни, однако в этом возрасте могут быть какие-то невыявленные патологии: например, от аневризмы головного мозга часто гибнут даже молодые люди».

Сергей Колесников вспоминает, что еще в 70-е гг. прошлого века в Сибирском отделении Академии наук проводились «соответствующие исследования», и «мы много говорили о том», что надо развивать курортную базу Сибири и Дальнего Востока, чтобы люди «не мотались» за тридевять земель, тогда - в СССР, на Черное море и в тот же Крым, потому что это «опасно для здоровья».

«Знаете, даже с Дальнего Востока нежелательно летать на отдых в Сочи, - напоминает Сергей Колесников в разговоре с «АН», - поскольку здесь тоже и климатическая разница, и перекос во времени и многие другие стрессы для организма. Повторяю, отдыхать лучше там, где ты живешь и работаешь, и я согласен с тем мнением, что Михаилу Зеленскому лучше было бы покататься на лыжах в Подмосковье, чем лететь в Доминикану».

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