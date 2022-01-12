Некоторые аналитики сомневаются в необходимости спасения Токаевского режима

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12 января 2022, 14:02 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Итак, восстание в Казахстане подавлено, а президент Токаев занял свой «законный трон».

Казалось бы, всё успешно завершилось, а миссия ОДКБ благополучно выполнила операцию по уничтожению экстремистов. Но теперь возникли новые вопросы и проблемы, которые ранее не замечали. Самый главный вопрос на сегодняшний день – а стоило ли вообще спасать режим Токаева от грядущей гибели? Решения казахского президента в отношении протестующих уже вызвало мощнейший общественный резонанс. «Токаев – военный преступник», - заговорили пользователи соцсетей, «Его нужно судить, как Пол Пота, за геноцид». Главу Казахстана сравнивали то с камбоджийским «мясником» Салот Саром, то с югославскими военными преступниками, а то и вовсе с японскими палачами Хирохито. На самом деле приказ об уничтожении мятежников действительно походил на что-то, свойственное восточной деспотии. Токаев однозначно подорвал, если не уничтожил, свою репутацию в глазах правозащитников. Но самым непонятным стало его решение в отношении нового министра, откровенного русофоба.

Министром информации официально стал Аскар Умаров, также известный в соцсетях, как Аскар Кумырай. Дело в том, что этот человек давно выступает против РФ и русского народа. Он настроен решительно против российских СМИ и русского языка. «Прощай немытая рассия!» - гласит одна из его бесчисленных «нацистских» цитат. К казахам, праздновавшим день победы над фашистской Германией, он обратился с высшей формой сарказма. «Кого победили? Что победили?» - насмехался он над соотечественниками. А ещё Умаров любит экспериментировать с картами и националистическими идеями. Не так давно на сайте агентства «Казинформ» появилась его собственная «авторская карта» Казахстана. И она включала довольно обширные территории, включая часть России и Узбекистана. Позднее это творение было благополучно удалено. Но осадок остался серьёзный. Почему именно Токаев назначил на должность министра информации откровенного националиста и радикала – на данный момент неясно. Но многие уже сомневаются в том, что Токаева вообще следовало спасать. На лицо - откровенная двуличная политика. Причём то, что было упомянуто выше – лишь малая часть всего Умаровского «контента».

Такого рода назначения явно демонстрируют, что Токаев не слишком расположен к России, и скорее предпочитает ставить акцент на собственную власть, которая всё больше напоминает типичную восточную диктатуру. Получается, что все разговоры о русско-казахской дружбе за последние дни и благодарности за ОДКБ миссию могут быть всего лишь дипломатическим ходом. Очевидно, нынешний казахский лидер ведёт какую-то собственную игру, о подробностях которой мы и не догадываемся. Политикам из СНГ явно следует призадуматься, что именно представляет собой Токаев и его нынешний режим. Не стоит также забывать, что именно при его власти в Казахстане появились «языковые патрули», состоящие из хулиганов-русофобов. Эти люди предпочитали не церемониться с теми, кто говорил по-русски на территории страны. Видеоматериалы об этом деле до сих пор лежат на просторах Youtube.

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