«Омикрон» в России и в мире: динамика эпидемии ​

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 января 2022, 07:29 Источник: Александр Соловьёв

Фото: pixabay.com

Резкий рост новых случаев COVID-19 в Москве по данным оперштаба — 4 635 случая (+66,8% за сутки).

Скачки с заболеваемостью начались 7.01 и повторяются каждый 2-й день — 9.01 и 11.01.

7-дневный коэффициент Rt >1,0 с 9 января. Сегодня он = 1,14.

Стремительное начало волны Омикрона в Дании, Великобритании и США сопровождалось удвоением новых случаев инфицирования каждые 2-3 дня.

Анализ реального количества случаев инфицирования, проводимый экспертами в разных странах (США, Великобритания, Испания) демонстрирует, что выявляется лишь 1 из 3,5-5 случаев инфицирования.

Можно предполагать, что реальное количество новых случаев COVID-19 в Москве составляет как минимум 16 000 (1:3,5).

Если предположить, что Омикрон уже доминирует в Москве, то к концу января можно ожидать до 100 000 новых случаев в день.

А между тем, в США рекордная госпитализация за все время пандемии.

А в Великобритании очередной (уже 4-й) недельный рекорд по госпитализациям детей. Наиболее значительный рост госпитализаций в возрасте 0-5 лет.

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