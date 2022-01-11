Пандемия идёт на спад - или это всего лишь предположения?

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11 января 2022, 15:14 Александр Крохмаль, Журналист

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Количество заболевших коронавирусом во всём мире достигло отметки в 310 миллионов (точная цифра – 310 583 761). Число смертей зашкаливает за 5.5 миллионов.

Но тем не менее, эксперты строят предположения о грядущем конце пандемии. Считается, что недавно выявленный штамм «омикрон» сможет остановить массовую эпидемию и превратить вирусное заболевание в аналог обычной простуды. Африканский вариант уже проходит без особых осложнений и серьёзных последствий. Массовой смертности и увеличения госпитализаций не наблюдается. Однако не исключена возможность грядущих мутаций коронавируса. Ведь о скором конце пандемии заговаривали ещё летом 2020 года, и никто тогда не мог подумать, что в начале 21-го года мы увидим «дельту» во всей красе.

Важно отметить, что вирусная эволюция – это очень сложное понятие. Учёные отмечают, что даже несмотря на мягкость «омикрона», возможность дальнейшей эволюции всё ещё существует. Как-никак, а «дельта» и африканская версия «ковида» будут намного сильнее первоначальной уханьской версии. У «дельты» преобладает не только высокая заразность, но и смертность. А у «омикрона» заразность будет повыше, чем у индийского штамма. Осложняет всё то, что эволюция вирусов состоит, по сути, из совокупности случайных явлений. Предсказать дальнейшее развитие коронавируса попросту невозможно. Так же невозможно и предугадать грядущий конец пандемии. Поэтому многие учёные всё же советуют обращать внимание на биологический фактор любой пандемии и не строить никаких планов на якобы светлое будущее.

Из этого следует вывод, что коронавирусная эпидемия, охватившая планету, может затянуться на годы. С таким же успехом она может исчезнуть с преобладанием «омикрон» штамма, который полностью устранит смертность и впоследствии, превратится в самую обычную простуду. Примерно такое же явление произошло в своё время с «испанкой» в начале ХХ века. Также не стоит исключать и грядущие мутации, более сложные и непредсказуемые. Скажем, возможен вариант коронавируса с 90-процентной смертностью, который навсегда покончит с человеческой цивилизацией. И с таким же успехом возможны и более слабые мутации, которые приведут к массовым бессимптомным явлениям. Проще говоря, коронавирус может стать незаметным для человека.

Единственным надёжным способом борьбы с «ковидом» до сих пор остаются вакцинация и должные меры гигиены. Именно на них и ставится упор в современной медицине.

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