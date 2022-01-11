«Нас ждёт цунами заражений»: Аналитик Драган сравнил статистику и симптоматику заболеваемости «омикроном» привитых и непривитых

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11 января 2022, 09:10 Источник: Александр Драган - аналитик открытых данных

Фото: globallookpress.com

Безобидная простуда в лице омикрона чаще даёт подъём температуры и кашель, чем дельта, вызывает головные и мышечные боли, и с той же частотой провоцирует одышку и тошноту. Так, по крайней мере, указано в свежем отчёте штата Вашингтон. 802 подтверждённых секвенированием омикронов, 91% случаев симптоматические, известны симптомы 405 заболевших (в случае с дельтой выборка 16641 человек):



В то же время, масштабный британский проект ZOE COVID Study сообщает о совсем других симптомах омикрона. Топ-5, согласно ZOE:

1. Насморк,

2. Головная боль,

3. Усталость и слабость,

4. Чихание,

5. Боли и першение в горле.



Разницы в симптоматике между дельтой и омикроном в ZOE не обнаружили.



ZOE COVID Study — это крупнейшее в мире исследование симптомов ковида, проводится на базе мобильного приложения, через которое каждый британец может сообщить о своих симптомах (а затем получает приглашение на ПЦР).



Откуда такое расхождение в отчётах ZOE и Вашингтонского депздрава и кому верить? Вероятнее всего, причина в разных выборках — в британский отчёт попало больше прорывных инфекций среди привитых, в вашингтонский — больше первичных. Разница заметная:



• В UK среди 12+ полностью привито 83%, бустер получили 61%, при этом больше половины из них — за последний месяц,

• В штате Вашингтон в той же когорте полностью привито 74%, бустеры получило чуть более 40%.



Отличается и частота прорывных инфекций. В вашингтонском отчёте прорывные инфекции составляют 55% случаев с выявленным омикроном. По Британии открытых данных о прорывах нет, но из последнего отчёта Имперского колледжа Лондона известно, что в Англии на середину декабря прорывные инфекции давали 77% случаев омикрона (среди них 62% приходится на привитых дважды, 15% — на привитых трижды; с бустером в Англии на тот момент было чуть более 40% населения).



Таким образом, британские данные в большей мере учитывают симптоматику среди привитых, тогда как вашингтонские — среди непривитых.



Что говорят другие исследования?



Их пока мало, а выборки, в основном, куда скромнее. Но симптоматика там отчасти соответствует и вашингтонскому, и британскому исследованию:



• В норвежском эпидрасследовании события суперспрединга — рождественского корпоратива в Осло, после которого из 111 привитых 81 человек оказался с омикроном (и все, кроме одного, с симптомами). Там отмечалась высокая частота насморка и заложенного носа (78%), слабость (74%), боль в горле (72%), головная боль (68%). Но и частота кашля была высокая — 83%, температуры — 54%. Пропажа обоняния или вкуса — от 12 до 23%.



• Ранний обзор CDC на примере первых 43 пациентов с омикроном в США. Только у троих болезнь протекала без симптомов. Большинство привиты. Высокая частота насморка (59%) и усталости (65%). Вместе с тем, почти у всех встречался кашель (89%), температура (38%) и одышка (16%). Было несколько случаев с пропажей обоняния.



• Препринт из ЮАР с разбором 7 прорывных инфекций у молодых немцев со свежими бустерами. У всех был сухой кашель, почти у всех — насморк, боли в горле, усталость. Было несколько случаев с одышкой.



• Исследование Discovery Health — крупнейшей медицинской страховой компании ЮАР — на основе 78 тысяч случаев, связанных с омикроном. Чаще всего у заболевших встречались першение в горле, заложенность носа, сухой кашель, мышечные боли и боли в пояснице. В ЮАР доля привитых невысокая (на сегодня — 40% взрослых), однако доля иммунного населения высокая: по разным оценкам, в ЮАР переболело около 80−90% населения. Среди клиентов страховой доля привитых выше, чем в среднем по популяции.



Насколько это уникальные симптомы для ковида? Вопрос открытый.



Ковид как простуда.



Прорывные инфекции и раньше часто отличались лёгкими простудными симптомами. Это демонстрировали как зарубежные, так и российские данные.



Так, молекулярный биолог и администратор проекта V1V2 Алёна Макарова в прошлом феврале собрала статистику по 98 случаям прорывов после «Спутника». На тот момент прорывные инфекции проходили с лёгкими симптомами ОРВИ: сильным насморком, порой аносмией, реже субфебрильной температурой, лёгким кашлем и головной болью.



Такую же картину показывали и зарубежные исследования:



1. В израильском исследовании, опубликованном в NEJM, было разобрано 39 случаев прорывов среди медработников до 28 апреля. Треть перенесли коронавирус бессимптомно, у остальных были лёгкие симптомы. Чаще всего встречались заложенность носа (36% случаев), затем головная боль (28%), аносмия (28%), а температура или озноб встречались в 21% случаев. Правда, есть в этом исследовании и неприятное: через 6 недель после постановки диагноза 19% заболевших ещё страдали от лонг-ковида — к кому-то не вернулось обоняние, у кого-то сохранялся постоянный кашель, утомляемость, слабость, одышка или головная боль.



2. Ещё одно исследование, на этот раз американское, также опубликованное в NEJM, показало, что среди полностью привитых при ковиде температура выше 38 поднималась вдвое реже по сравнению с непривитыми, симптомы сохранялись 10 дней вместо 16, а в постели они проводили в среднем 1,5±2,1 дня против 3,8±5,9 у непривитых.



3. Британское исследование, опубликованное в The Lancet, указывает на более мягкую симптоматику среди полностью привитых: реже температура, кашель, пропажа обоняния, чаще чихание, насморк, головная боль. У привитых симптомы в принципе возникали реже — а ковид чаще протекал бессимптомно. При симптоматическом ковиде вакцинированные реже испытывали более пяти симптомов по сравнению с непривитыми:



Частота симптомов среди привитых одной или двумя дозами по сравнению с непривитыми (на 4 июля 2021)



Анекдотические свидетельства также указывают на то, что прорывные инфекции чаще протекали с насморком, заложенностью носа, головной болью, болью в горле и кратковременным подъёмом температуры.



Исследователи из ZOE тоже летом сообщали, что у привитых симптоматика ковида иная: чаще насморк, головная боль, чихание, боли в горле, кашель.



Дельта тоже была «мягкой».



Характерно, что про дельту также были сообщения о более лёгком течении болезни по сравнению с прошлыми вариантами (но почему-то нигде не форсилась «мягкая дельта»).



Так, в этом видео профессор эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, руководитель исследования ZOE, в июне рассказывал, что с дельтой ковид проявляет себя иначе. Чаще напоминает простуду, вызывает «странное недомогание», даёт насморк, головные боли, першение в горле, частое чихание, а классические температура, кашель и потеря обоняния стали возникать реже.



На тот момент в Великобритании болели в основном молодые, а полностью привито было 57% взрослых (впрочем, даже привитые однократно, согласно ZOE, легче переносили ковид — а таких было 79%). В случае с омикроном история зеркальная: в разных странах — от ЮАР до Великобритании — выше заболеваемость среди молодых, а привитые и ранее переболевшие заболевают на порядок чаще.



И, вероятно, именно здесь кроется причина мягкой симптоматики омикрона, о которой мы столько слышим.



Доомикронные исследования показывают, что лёгкие и мягкие простудоподобные симптомы среди привитых — это обычное дело.



И многочисленные свидетельства, и статьи о том, что у омикрона симптомы больше напоминают простуду, могут говорить на самом деле не об изменении симптоматики омикрона — а об изменении структуры заболеваемости.



Сейчас привитые не защищены от заражения и симптоматического ковида (за исключением тех, у кого стоит свежий бустер), омикрон спокойно распространяется в привитых на 70−80% популяциях, частота прорывных инфекций и повторных инфекций выросла на порядок — поэтому и удивляться тому, что теперь ковид чаще проходит с насморком, головной болью и чиханием не стоит. Так было и раньше с прорывными инфекциями. Просто самих прорывных инфекций было значительно меньше.



А вот среди непривитых, по-видимому, симптоматика вполне классическая: частая температура, мышечные боли, кашель, порой одышка, тошнота, пропажа обоняния. И профиль симптомов при омикроне от дельты существенно не отличается — это же отмечают и исследователи из ZOE; а настолько масштабной выборкой, как они, в мире не обладает больше никто.



Прорывные инфекции влияют на выборку и искажают наблюдения за симптомами.



Для понимания — несколько примеров.



Сначала — из привитой на 78% канадской провинции Онтарио. Ещё в августе на привитых приходилось 20−30% от всех новых случаев, в ноябре — 40−45%, а уже в декабре, с распространением омикрона, привитые стали составлять 75−80% от всех заболевших:



Дисклеймер: это не значит, что привитые болеют в 10 раз чаще непривитых — в пересчёте на численность каждой из групп заболеваемость сопоставимая. Мне сейчас важно показать распределение именно абсолютного числа заболевших.



Хотя привитые и стали массово болеть, у них всё протекает легче — и в больницы они попадают минимум в 4,4 раза реже, чем непривитые:





А вот округ Лос-Анджелес штата Калифорния: с мая по август на привитых приходилось 23% всех случаев, при этом уровень госпитализаций был в 29 раз ниже. Сейчас в округе полностью привито 79% жителей старше 5, полностью привитые составляют уже 2⁄3 случаев — доля выросла в три раза. При этом привитые дважды попадают в больницы в 9 раз реже, а привитые трижды — в 38 раз реже, чем непривитые. Заболеваемость среди вакцинированных резко выросла, но переносят болезнь они куда легче.



В Германии, где полностью привито 71% населения, 78% случаев омикрона приходится на вакцинированных. В Дании, привившей 80%, среди заболевших омикроном 81% — это привитые (а в июле-августе, на подъёме дельты, при 55% вакцинированных они составляли менее четверти заболевших).



Короче говоря, если теперь подавляющее большинство заболевших — это привитые, которые болеют легко, то во многом именно это и обуславливает их мягкие симптомы, несколько дней насморка и лёгкое течение болезни. И это влияет на статистику и сбивает с толку наблюдателей.



Вряд ли стоит это считать уникальной особенностью омикрона — напомню, что про страшную и ужасную дельту также сообщали, что у привитых она вызывает лишь насморк. Вот только прорывов было значительно меньше, а значит — большинство случаев приходилось на неиммунных. Поэтому и такого массового смещения симптоматики в сторону простуды не наблюдалось.



Резюмируя.



• Какие симптомы будут чаще у привитых (вероятно, и у переболевших). Заложенность носа, насморк, чихание, головная боль, першение или боли в горле, слабость.



• Какие симптомы будут чаще у непривитых. Температура, кашель, головная боль, першение или боли в горле, мышечные боли, слабость и разбитость.



• Пропажа обоняния также возможна. Возникает реже, чем с прошлыми вариантами, но, похоже, с частотой в районе 15−20% (у каждого пятого или шестого), на это указывают все имеющиеся отчёты.



• Одышка при омикроне также возникает — по-видимому, с той же частотой. Да, и пневмонии омикрон также вызывает — несмотря на худшую, по сравнению с дельтой, репликацию в лёгких и более активную репликацию в верхних дыхательных путях.



• Специфичных симптомов, по которым можно опознать омикрон или отличить его от других вариантов, нет (впрочем, ни один из прошлых вариантов не давал специфичных симптомов).



Не стоит пытаться ставить диагноз по симптомам. Любую ОРВИ в ближайшие месяцы стоит рассматривать как потенциальный ковид — а учитывая, какое цунами нас скоро накроет, так, вероятно, и будет.



Это подтверждается и британскими данными: согласно ZOE, уже в конце декабря в Великобритании каждым вторым заболеванием с симптомами простуды был ковид:

Это же ждёт и Россию совсем скоро. В Москве признаки подъёма уже есть, о чём я писал ещё 6 января.

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