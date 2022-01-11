В российско-американской атмосфере запахло Шерман

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11 января 2022, 08:29 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Все, кто бывал в здании МИД России на Смоленской площади, знает какие там тяжелые и плотные двери: чтобы ни сквознячка информационного ветра наружу не просочилось. Однако в последнее время оттуда доносится ветерок обеспокоенности. Дело в том, что наш «заклятый» партнер США может поменять своего госсекретаря с откровенно туповатого Энтони Блинкена на очковую кобру Уэнди Шерман. И это не есть гуд!

Шерман, глава американской делегации на недавней встрече в Женеве, из клана «обожающих» Россию Клинтонов. В администрации Билла Клинтона она занимала должность советника Государственного департамента Соединенных Штатов с 1997 по 2001 год. Она также была специальным советником президента Билла Клинтона и госсекретаря Мадлен Олбрайт и координатором политики в Северной Корее. От Олбрайт она научилась говорить «нет» всем российским инициативам. От Клинтонов – высокомерию. Взрывная смесь.

Особенно это было заметно на пресс-конференции после женевских переговоров. Месье Рябков, большой босс в нашем МИД, назвал разговор с Шерман «сложный, долгий, очень профессиональный, глубокий, конкретный, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы». У Москвы, по его словам, сложилось впечатление, что американская сторона «очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку».

Знаете, что ответила ученица Мадлен? Нет, конечно, потому что по российскому ТВ это практически не показывали. Так вот: она сказала, что это «не было то, что называют переговорами». Кратко, ёмко, с позиции силы.

Не знаем уж, что имел в виду Рябков насчет «углубленной проработки», но эта мадам, пока еще заместитель госсекретаря, добавила, что Вашингтон готов ввести санкции против ключевых финансовых институтов России и ужесточить экспортный контроль, а также помогать союзникам в случае вторжения на Украину.

Россия может доказать, что у нее нет намерения вторгаться на Украину, вернув войска в казармы, отметила Шерман. Другой вариант, добавила она, — рассказать, какие учения проводятся и какова их цель.

Вот так! Как строгая учительница с провинившимся пятиклассником: «Ты курил за углом? Еще раз узнаю, что даже просто стоял – вылетишь из школы!» Говорить с такой можно только с позиции мирового авторитета и экономической мощи. Ни того, ни другого за плечами месье Рябкова, увы, нет.

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