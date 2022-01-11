Казахстан - территория противостояния Запад - Восток

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 января 2022, 08:46 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

В связи с ситуацией в Казахстане многие аналитики задаются вопросом о том, кто же является лидером всего произошедшего, кто автор этого проекта, какие лозунги там звучат (их не было), какая оппозиция в Казахстане грядёт?​

Оказалось, что трудно ответить на этот вопрос.​

В последнее время постепенно начинают высвечиваться​ ориентиры на тех, кто является, автором всего того, что происходит в Казахстане. Заговорили о гибридности, то есть смеси стихийных народных бунтов, криминалитета разного толка от мусульманского и уголовного, и, наконец, исламских террористов с юга Казахстана. Есть версия о том, что ситуация с экономическим положением народа Казахстана была лишь инструментом в руках криминалитета и террористов, которые народную стихию, проходящую в мирном и цивилизованном формате, переформатировали в погромы, убийства и войну.​

Уже высвечиваются личности, которые имели мотивы к тому, что произошло в Казахстане. В настоящее время, логика и сущность происходящего высвечивает родственников, соратников​ и членов​ клана Назарбаева, которые владеют​ главными бизнес-активами​ экономики Казахстана. Фактор, который привёл к тому, что​ они начали защищать свои бизнес-позиции обсуждается. И это не настолько актуально. По-видимому, актуально то, что они успели сформировать в Казахстане​ исламизированные группировки и управляемый мусульманский криминалитет Казахстана, корни которого уходят в​ Афганистан как бывший и продолжающийся проект США. По сути, эти корни уходят в традиции террористического Ближнего Востока, с которым заигрывают и в который косвенным образом инвестируется Гегемон, а не только нефтедолларовые исламизированные​ нувориши Ближнего Востока. По сути, террористические традиции Ближнего Востока пришли в Казахстан, как косвенный и замаскированный инструмент влияния США. Оно и понятно, ведь большинство нефтегазовых капиталов Казахстана принадлежат уже Западу, а назарбаевский​ клан с этого имеет баснословную ренту.​

Ад Того же Самого, то есть, доллара пришёл в Казахстан. И если мы хотим давать глубокое осмысление происходящего, то должны учитывать​ глобалистические​ долларовые традиции США в мире и косвенное влияние Гегемона на процессы, происходящие в сырьевых странах Мира. Тем более, в СМИ уже есть сведения о том, что родственники и соратники президента Байдена имеют непосредственное участие к капиталам Казахстана.​ Аргументов подобного рода ещё будет множество.​

Таким образом, вполне очевидно, что война, идущая, в Казахстане - это​ борьба за капиталы. Это противостояние Запад - Восток. Назарбаев был западником. Но проект Запада в Казахстане потребовал своей защиты, в силу определённых причин (возможно в связи с влиянием России).​ И эта защита началась.​

Президент Казахстана Токаев, выскочив из роли марионетки Назарбаева, в настоящее время, по-видимому, определился как противник западного проекта. Но насколько Токаев будет сторонником​ позиции России в отношении Запада и США покажет только время.​ ​

Токаеву пока трудно, так как основание экономики Казахстана не находится в сфере его влияния. Более того, вероятнее всего, к Токаеву поступают предложения, направленные на то, чтобы главные бизнес-активы Казахстана остались у тех же назарбаевских собственников, но за это он сам получит часть капиталов Казахстана?​

Таким образом, Токаев, вероятнее всего, сейчас зависает между влиянием Российской власти, на основании помощи которой он удержался​ у власти и влиянием назарбаевского олигархата.​

Но Ад Того же Самого доллара​ пришёл не только к новоявленным назарбаевским нуворишам и олигархам Казахстана. Он опустился к простому народу Казахстана.​

Поэтому эту составляющую гибридных процессов в Казахстане игнорировать нельзя.​ Народное напряжение в Казахстане, вызванное экономическим положением масс, которое используется назарбаевскими нуворишами, игнорировать нельзя.​

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