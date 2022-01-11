Казахстан - территория противостояния Запад - Восток

В связи с ситуацией в Казахстане многие аналитики задаются вопросом о том, кто же является лидером всего произошедшего, кто автор этого проекта, какие лозунги там звучат (их не было), какая оппозиция в Казахстане грядёт?
Оказалось, что трудно ответить на этот вопрос.
В последнее время постепенно начинают высвечиваться ориентиры на тех, кто является, автором всего того, что происходит в Казахстане. Заговорили о гибридности, то есть смеси стихийных народных бунтов, криминалитета разного толка от мусульманского и уголовного, и, наконец, исламских террористов с юга Казахстана. Есть версия о том, что ситуация с экономическим положением народа Казахстана была лишь инструментом в руках криминалитета и террористов, которые народную стихию, проходящую в мирном и цивилизованном формате, переформатировали в погромы, убийства и войну.
Уже высвечиваются личности, которые имели мотивы к тому, что произошло в Казахстане. В настоящее время, логика и сущность происходящего высвечивает родственников, соратников и членов клана Назарбаева, которые владеют главными бизнес-активами экономики Казахстана. Фактор, который привёл к тому, что они начали защищать свои бизнес-позиции обсуждается. И это не настолько актуально. По-видимому, актуально то, что они успели сформировать в Казахстане исламизированные группировки и управляемый мусульманский криминалитет Казахстана, корни которого уходят в Афганистан как бывший и продолжающийся проект США. По сути, эти корни уходят в традиции террористического Ближнего Востока, с которым заигрывают и в который косвенным образом инвестируется Гегемон, а не только нефтедолларовые исламизированные нувориши Ближнего Востока. По сути, террористические традиции Ближнего Востока пришли в Казахстан, как косвенный и замаскированный инструмент влияния США. Оно и понятно, ведь большинство нефтегазовых капиталов Казахстана принадлежат уже Западу, а назарбаевский клан с этого имеет баснословную ренту.
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Ад Того же Самого, то есть, доллара пришёл в Казахстан. И если мы хотим давать глубокое осмысление происходящего, то должны учитывать глобалистические долларовые традиции США в мире и косвенное влияние Гегемона на процессы, происходящие в сырьевых странах Мира. Тем более, в СМИ уже есть сведения о том, что родственники и соратники президента Байдена имеют непосредственное участие к капиталам Казахстана. Аргументов подобного рода ещё будет множество.
Таким образом, вполне очевидно, что война, идущая, в Казахстане - это борьба за капиталы. Это противостояние Запад - Восток. Назарбаев был западником. Но проект Запада в Казахстане потребовал своей защиты, в силу определённых причин (возможно в связи с влиянием России). И эта защита началась.
Президент Казахстана Токаев, выскочив из роли марионетки Назарбаева, в настоящее время, по-видимому, определился как противник западного проекта. Но насколько Токаев будет сторонником позиции России в отношении Запада и США покажет только время.
Токаеву пока трудно, так как основание экономики Казахстана не находится в сфере его влияния. Более того, вероятнее всего, к Токаеву поступают предложения, направленные на то, чтобы главные бизнес-активы Казахстана остались у тех же назарбаевских собственников, но за это он сам получит часть капиталов Казахстана?
Таким образом, Токаев, вероятнее всего, сейчас зависает между влиянием Российской власти, на основании помощи которой он удержался у власти и влиянием назарбаевского олигархата.
Но Ад Того же Самого доллара пришёл не только к новоявленным назарбаевским нуворишам и олигархам Казахстана. Он опустился к простому народу Казахстана.
Поэтому эту составляющую гибридных процессов в Казахстане игнорировать нельзя. Народное напряжение в Казахстане, вызванное экономическим положением масс, которое используется назарбаевскими нуворишами, игнорировать нельзя.
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