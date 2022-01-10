Вассерман: в течение какого-то времени после прививки у человека могут сохраняться вирусы

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10 января 2022, 18:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

Вакцинация против гриппа не повышает риск заражения коронавирусом и не приводит к тяжелой форме болезни, - такой вывод после соответствующего исследования сделали датские ученые.

Отметим, что специалисты из Копенгагена впервые сравнили риск заражения и клинические исходы COVID-19 среди пациентов, которым была сделана прививка от гриппа. Участниками этого масштабного исследования стали около 50 тыс. сотрудников, занятых в системе здравоохранения Дании.

«В любом случае профилактика лучше лечения, - поделился с «АН» своим мнением депутат Госдумы, политический консультант и известный «знаток» Анатолий Вассерман. – Ведь профилактика, грубо говоря, требует от организма гораздо меньших ресурсов, чем лечение, - и это относится к любой болезни. Так что от любой болезни лучше привиться, чем лечиться».

Вместе с тем, спецпредставитель ВОЗ по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро заявил, что следующие три месяца «будут трудными» из-за омикрон-штамма коронавируса, но конец пандемии «уже близок».

«О ходе лечения от коронавируса рассказывали достаточно много, причем еще тогда, когда не было прививок, - продолжил депутат Госдумы. – Правда, такие рассказы не вызывают у меня особого оптимизма, потому что мы имеем дело с достаточно серьезной болезнью. Главное, что она поражает сосуды, и уже от этого страдают те органы, где сосудов много, а это, во-первых, легкие и, во-вторых, мозг».

Соответственно, чем рисковать мозгом, лучше все-таки привиться, считает Вассерман, хотя, конечно, некоторые доводы против прививок могут высказать только те люди, которым в этом смысле рисковать нечем.

«В течение какого-то времени после прививки у человека могут сохраняться вирусы, - разъяснил Анатолий Вассерман в разговоре с «АН», - то есть пока антитела к ним не развились в должном объеме. Но в любом случае этих вирусов будет не больше, чем у непривитых. Ведь сама прививка не содержит вирусного материала, а значит у вакцинированного человека будут только те вирусы, которые он получил до прививки извне. Но развиваться эти вирусы в организме уже не будут».

Политический консультант сообщил, что антитела появляются в первые же дни после прививки, а для заражения нужно получить «достаточно солидную» дозу этих самых вирусов. Соответственно, человек с первых же дней после прививки становится «менее опасен» для окружающих, чем «вовсе не привитый», отметил «знаток».

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