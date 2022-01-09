Российские суды стали суровее к гражданам

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9 января 2022, 23:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

2021 год стал тяжёлым не только в эпидемиологическом плане, но и в судебном. Российская судебная система, по мнению аналитиков, стала ещё более жёсткой, но в другом смысле. Мы привыкли к тому, что суд часто выступает на стороне гражданина и защищает людей, как слабую сторону. Но в 2021-м всё изменилось кардинально. Отношение судебной системы резко переменилось к той категории людей, которую можно назвать «должниками».

Иными словами, долги стали выбиваться с удвоенной скоростью. Суды стали в разы суровее в вопросах списания долгов и прав финансового управляющего в отношении родственников должника. Стоит отметить, что ещё в 2020 году Верховный суд разъяснил, что злостное уклонение долгов не равносильно их непогашению «из-за тяжёлых жизненных обстоятельств».



В 2021 году в инстанциях стали отказывать в списании долгов не только тем, кто мог быть причислен к «уклонистам», но и людям, оказавшимся по-настоящему в сложном положении. Всё чаще и чаще звучали слова о «недобросовестном поведении должника». Некоторые суды даже прямо осуждали людей с несколькими кредитами, подчёркивая, что они не были им жизненно необходимы. Отсутствие работы или трудность в её поисках тоже могли трактоваться против должника. Можно сказать, что должник был «виновен буквально во всём, чем можно». Могли даже придраться к выбору юриста, якобы из-за того, что он «активно помогает людям списывать долги и тем самым рекламирует свою компанию». Ужесточения коснулись и смены прописки накануне банкротства. Это тоже могли воспринять в штыки. В ноябре 2021 года финансовому управляющему разрешили получать сведения об имуществе детей должника.



Дело дошло и до отъёма единственного жилья. И хоть КС подчёркивал, что это не будет средством устрашения и не превратиться в карательную операцию, юристы опасаются худшего в будущем. Они боятся, что потеря единственного жилья станет массовым явлением. В соцсетях выдвигают гипотезы об увеличении числа бомжей уже в ближайшие годы. Поэтому эксперты надеются на преобразования и даже смягчения, которые всё-таки должны появиться в отечественной судебной системе. В противном случае, сложностей уже будет не избежать.

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