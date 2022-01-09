Госсекретарь США и правозащитники осуждают решения Токаева в Казахстане

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9 января 2022, 20:38 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com, Касым-Жомарт Токаев

Решения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева вызвали мощнейший общественный резонанс по всему миру. Несколько дней назад, казахский лидер отдал приказ на уничтожение всех вооружённых формирований экстремистов, ответственных за массовые беспорядки и мятежи.

«Какие могут быть переговоры с преступниками, с бандитами? - заявлял Токаев по телевиденью. - Их нужно уничтожить, и это будет сделано в ближайшее время». Протесты в Казахстане почти задавлены, но отдельные группировки мятежников всё ещё продолжают выявляться. Правозащитников беспокоит решение властей стрелять на поражение в ходе разгона беспорядков. Они опасаются, что под огонь могут попасть ни в чём не повинные люди, и в частности мирные жители.



Госсекретарь США Энтони Блинкен уже произнёс свою речь насчёт инициативы Токаева. «Я осуждаю это заявление, - сказал он. - Если это такая национальная политика, то я её осуждаю». С Блинкеном согласно множество пользователей интернета. В русскоязычных и англоязычных сообществах уже достаточно обсуждений на тему трагических событий в Казахстане. Одни утверждают, что вина лежит полностью на экстремистских формированиях, другие же – напротив, винят во всём президента Токаева, которого именуют военным преступником и сравнивают его с азиатскими деспотами ХХ века. Обвинений в адрес казахского лидера достаточно в социальной сети «Вконтакте» и в сетках комментариев Youtube. В Нью-Йорке также прошли демонстрации казахской диаспоры. Активисты требовали справедливости и прекращения кровопролития.



Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение главы Казахстана беспокоит всё мировое сообщество. А правозащитная организация Human Rights Watch требует от Токаева немедленно отменить приказ. «Публично отданный приказ 7 января президентом Токаевым стрелять на поражение без предупреждения нарушает международные обязательства Казахстана и право на жизнь его граждан, - заявляют правозащитники. - Власти должны применять силу лишь только в крайнем случае, а прокуратура должна обеспечить независимое расследование любых заявлений о насилии и незаконных расправах».

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