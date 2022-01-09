В прошедшую субботу во Франции на улицы вышли более 100 тысяч человек

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9 января 2022, 11:27 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: соцсети

2022 год начался с массовых акций протеста. В основном это затронуло европейскую часть света. В Европе вспыхнули бунты против строгих «ковидных» ограничений. Как оказалось, тех, кто выступает против карантинных мер, там куда больше, нежели послушных граждан.

Масштабные протесты прошли во Франции, где люди отвергли идеи правительства о вакцинных пропусках. К акциям присоединились «жёлтые жилеты», которые бьются на улицах с режимом Макрона ещё с 2018 года. Между тем, проект о спецпропусках уже прошёл первое чтение и направился в Сенат. В случае одобрения данного закона, французы рискуют столкнуться с масштабной дискриминацией. Ведь там никто не привык к разделению общества на категории, даже ввиду серьёзного распространения штамма «омикрон».



В прошедшую субботу на улицы Франции вышло более 100 тысяч человек. Дело дошло до столкновений с полицией. Собравшихся оказалось в 4 раза больше, чем во время декабрьских протестов 2021 года. Аналитики считают, что это может быть связано с недавним интервью Макрона. Там он заявил, что собирается «всеми силами достать непривитых». Люди расценили это как дискриминацию. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, выступающий против президента страны, назвал Эммануэля Макрона «безумцем у власти» из-за грядущих «ковидных» мер. У Филиппо достаточно соратников, готовых поддержать его слова. Очевидно, Францию может ждать масштабный кризис в этом месяце, в том числе и эпидемиологический. Эксперты советуют готовиться к худшему.

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