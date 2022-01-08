Военспец Леонков: опыт занятия военных баз США у нас имеется

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8 января 2022, 23:15 Александр Саргин

Фото: соцсети

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин сообщил, что представил правительству страны возможные варианты военных действий на случай гипотетического вторжения России на Украину.

Помимо этого, Радакин отметил, что он «глубоко обеспокоен» ситуацией на российско-украинской границе. Напомним, что именно при участии Великобритании сегодня ускоренными темпами строятся военные базы в Очакове и Бердянске.

«Эти военные базы строятся на Украине не только при участии Великобритании, - разъяснил «АН» военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, - но и других стран, входящих в блок НАТО, естественно, включая США. Пусть они и дальше достраивают и обустраивают эти военные объекты, а вот как доведут до кондиции, тогда мы их и возьмем».

Леонков сообщил «АН», что именно таким образом России достались, например, базы США в Сирии - ну и почему бы и в Очакове и Бердянске нам не поступить «так же мудро»? Так что «пусть пока строят», а опыт занятия военных баз США у нас имеется, отметил военспец.

Напомним, что Конституция Украины запрещает строить на своей территории иностранные военные базы, поэтому Североатлантический альянс решил немного «схитрить» и построить так называемые базы совместного использования.

Ни для кото не является секретом то, что в дальнейшем эти военные объекты могут быть использованы в качестве неких провоцирующих факторов для дестабилизации ситуации в России. Так что ждем завершения постройки баз – и чуть позже, после «госприемки», будем использовать их по своему назначению.

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