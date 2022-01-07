Евгений Сатановский: если бои в Казахстане не прекратятся, то судьба русских мне представляется печальной

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7 января 2022, 22:45 Александр Саргин

Фото: соцсети

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения.

Казахский лидер назвал «глупостью» призывы западных политиков вести переговоры «для мирного решения проблем». «Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами», - подчеркнул Токаев.

«Я думаю, мало кто ожидал, что Токаев так быстро обратится к ОДКБ, - сказал «АН» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, - и также мало кто предполагал, что будет настолько быстрая реакция стран, входящих в эту организацию. Я очень надеюсь, что коллективная реакция воинских контингентов ОДКБ приведет к тому, что бои будут прекращены в самое ближайшее время. Иначе судьба русского населения Казахстана, да и светских казахов, а также местных уйгуров представляется мне весьма печальной».

По словам политолога, погром национальных меньшинств - это для Средней Азии «вообще святое». Мы видели «по Сирии и по Ираку», что бывает с населением в регионах, захваченных радикальными исламистами, отметил эксперт.

Президент Казахстана напомнил, что террористы по-прежнему применяют оружие в отношении «обычных граждан», а также наносят ущерб государственному и частному имуществу. Токаев уточнил, что речь идет «как о местных, так и иностранных» бандитах.

«Когда США ушли из Афганистана, то освободились большие контингенты боевиков из различных террористических группировок центрально-азиатского происхождения, - продолжает Сатановский, - то есть какие угодно местные исламисты. Вопрос о новом месте их дислокации был понятен: на исходные рубежи. Правда, довольно неожиданно было то, что это произойдет в Казахстане».

Востоковед уточняет, что туда также «подтянулись ребята» из самого Казахстана, где сегодня существуют целые «поселения» боевиков, вернувшихся с джихада. Причем возвращались они вместе с женами, которые до этого были «благополучно завербованы», рассказывает эксперт. По его словам, там действуют специальные «программы по реабилитации», то есть женщина, как гражданка постсоветской республики, вместе детьми возвращается обратно, и ее «муж-боевик» вместе с ней. В результате мы получили в Казахстане (кстати, и в Узбекистане тоже) подобные поселения, так называемые деревни Аль-Каиды, в которых живут все эти «ландскнехты джихада», отметил политолог.

А ведь там «абсолютно прозрачные» границы, напомнил эксперт, и если кто-то думает, что там везде контрольно-следовая полоса с колючей проволокой и видеонаблюдением, то он глубоко заблуждается! «И вот проходишь ты эту границу из Афганистана либо в Туркмении, либо в Таджикистане, далее идешь себе в Киргизию, а оттуда и в Узбекистан, и в Казахстан, и…» - поведал Евгений Сатановский в разговоре с «АН».

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