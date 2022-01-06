Евгений Сатановский: следующей за Казахстаном страной, где намерены развернуться джихадисты, будет Россия

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 января 2022, 19:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Первые подразделения российских миротворцев в составе ОДКБ уже прибыли в Казахстан. Также в республику с территории Белоруссии сегодня вечером вылетели пять самолетов Ил-76, доставляющих туда миротворцев.

«Я уже предупреждал, - напомнил «АН» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, - что Казахстан является наиболее ценной территорией с точки зрения организации волнений по образцу того же «майдана» на Украине или неудавшейся попытки захвата власти в Белоруссии. Кстати, Лукашенко без Российской Федерации сам вообще бы ни от кого не отбился, а вот в Казахстане ситуация гораздо хуже».

Сатановский сообщил, что те люди, которые сегодня выступают в качестве оппонентов Назарбаева и существующей там власти, это достаточно серьезные фигуры из бывших министров, из «бывших его родственников», ныне живущих в эмиграции, и т.д. Эти люди обладают «большими деньгами», а также «огромным влиянием» на местах, полагает эксперт, тем более что в Казахстане существует «жесткая кланово-племенная» система, а у Лукашенко «ничего подобного нет».

Напомним, что в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Армения, Таджикистан и Казахстан, президент которого Касым-Жомарт Токаев заявил, что был вынужден обратиться за помощью к государствам-членам этой организации.

Как сообщила комендатура Алма-Аты, «от рук террористов» пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 13 силовиков погибли, причем тела двоих были найдены «обезглавленными». Наличие тел с подобными увечьями представители силовых структур республики расценили «как прямое доказательство террористического характера бандформирований», участвовавших в нападении на Алма-Ату.

«Думаю, в Казахстане никто не представлял, какого масштаба достигнут эти события, - отметил Сатановский. – Со стороны нападавших был проявлен высокий профессионализм, и прибывшие в республику боевики абсолютно переиграли местные силовые структуры».

С другой стороны, по словам политолога, «никто и не готовил местных силовиков» к столкновениям подобного рода. Так что решение о «немедленной реакции» на происходящие в Казахстане события со стороны стран, входящих в ОДКБ, было «более чем оправданным», считает эксперт.

По сообщениям информационных агентств, первые подразделения из состава основного российского контингента миротворческих сил ОДКБ уже прибыли на территорию Казахстана, и на данный момент продолжается переброска военнослужащих России вместе со штатной техникой.

«Также считаю более чем оправданным то обстоятельство, - отметил в разговоре с «АН» Евгений Сатановский, - что в Казахстан направлен российский воинский контингент, в частности, уже прибывший для выполнения своей миссии спецназ. Ведь следующей за Казахстаном страной, где намерены развернуться джихадисты, будет Россия. Напомню, что протяженность границы между нашими странами составляет более семи тысяч километров: от дельты Волги и до Алтая…»

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