Кто автор казахстанской «революции - 2022?​»

В связи с ситуацией в Казахстане многие аналитики задаются вопросом о том, кто же является лидером всего произошедшего, кто автор этого проекта, какие лозунги там звучат (их не было), какая оппозиция в Казахстане грядёт?
Оказалось, что трудно ответить на этот вопрос.
Одни аналитики пытаются всё свести к узким экономическим факторам, которые достаточно удовлетворить и проблема будет решена. Другие считают, что это революция и бунт, а экономические причины лишь повод или триггер.
Традиционные и классические схемы развития истории рисуют нам известные уже в истории революцию и бунт.
Увы! Всё уже не так просто! Это не просто революция. Мир поменялся уже давно и классические виды социальности и социальных движений в эпоху постмодернизма и Ада Того же Самого доллара уже не применимы. Бунтуют те, кто подсел на эти глобализационные зелено-валютные блага, а потом его лишили этих благ. Обездоленные казахстанские аграрии не бунтуют. Бунтуют те, кто познал блага цивилизационных ценностей, но потом его лишили этим пользоваться. Все они жертвы мировых финансовых аддикций (кредитомании, ипотеки, ставок, игромании, клановой и кумовской взяткомании, различных форм долгового рабства). Узнал, что некоторые бунтующие в Казахстане разбивали чужие машины, при этом имея свои запрятанные машины, за которые ещё не выплатили кредит.
Поддержите издание
Таким образом, для того, чтобы был бунт этих финансово-аддиктивных масс не нужны лидеры, оппозиция, политические проекты. Эта стихия финансово-зависимых масс. И она будет разрастаться в мире. Глобализационный доллар подсаживая весь Мир на Ад Того же Самого, а затем санкционно отменяя эти "блага" будет с каких-то пор всегда приводить к бунтам. Казахстан - это только начало.
Внешне это будет проявляться в виде каких-то частных экономических факторов. Например, в Казахстане таким фактором стало повышение цен на газ. Но главная завязка не в газе, а в зависимости от Ада Того же Самого... доллара. Всё это лишь составляющие глобализационного процесса, краны от которого у Гегемона.
Этот кран Гегемоном начнёт включаться всё чаще и чаще. При этом прямое авторство Гегемона будет доказать сложно. Это будет всегда косвенное и опосредованное влияние. Видимо, зона влияния уже выбрана. Это страны СНГ и ближнего зарубежья. Это станет большим испытанием России на выживание.
В последние несколько дней, в связи с событиями в Казахстане, вероятнее всего, будет основательно пересмотрена не только концепция политического и экономического выживания России, но и физического выживания страны.
Новую концепцию выживания России без учёта современных реалий эпохи постмодернизма и глобализационных проектов Гегемона и Запада, рассмотренных выше, бесполезно разрабатывать.
Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости