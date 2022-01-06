Кто автор казахстанской «революции - 2022?​»

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 января 2022, 16:57 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: Беспорядки в Казахстане, t.me/shot_shot /globallook.com

В связи с ситуацией в Казахстане многие аналитики задаются вопросом о том, кто же является лидером всего произошедшего, кто автор этого проекта, какие лозунги там звучат (их не было), какая оппозиция в Казахстане грядёт?​

Оказалось, что трудно ответить на этот вопрос.​

Одни аналитики пытаются всё свести к узким экономическим факторам,​ которые достаточно удовлетворить и проблема будет решена. Другие считают,​ что это революция и бунт, а экономические причины лишь повод или триггер.​

Традиционные и классические схемы развития истории рисуют нам известные уже в истории революцию и бунт.​

Увы! Всё уже не так просто! Это​ не просто революция. Мир поменялся уже давно и классические виды социальности и социальных движений​ в эпоху постмодернизма и Ада Того же Самого доллара уже не применимы.​ Бунтуют те, кто​ подсел на эти глобализационные зелено-валютные блага, а потом его лишили этих благ. Обездоленные казахстанские аграрии не бунтуют. Бунтуют те, кто познал блага цивилизационных ценностей, но потом его лишили этим пользоваться. Все они жертвы мировых финансовых аддикций​ (кредитомании, ипотеки, ставок, игромании, клановой и кумовской взяткомании,​ различных форм долгового рабства). Узнал, что некоторые бунтующие в Казахстане разбивали чужие машины, при этом имея свои запрятанные машины, за которые ещё не выплатили кредит.​

Таким образом, для того, чтобы был бунт этих финансово-аддиктивных масс не нужны​ лидеры, оппозиция, политические проекты. Эта стихия финансово-зависимых масс. И она будет разрастаться в мире. Глобализационный доллар подсаживая​ весь Мир на Ад Того же Самого, а затем санкционно отменяя​ эти "блага" будет с каких-то пор всегда приводить к бунтам. Казахстан - это только начало.​

Внешне это будет проявляться в виде каких-то частных экономических​ факторов. Например, в Казахстане таким фактором стало повышение цен на газ. Но главная завязка не в газе, а в зависимости от Ада Того же Самого... доллара. Всё это лишь составляющие глобализационного процесса, краны от которого у Гегемона.​

Этот кран Гегемоном начнёт включаться всё чаще и чаще. При этом прямое авторство Гегемона будет доказать сложно. Это будет всегда косвенное и опосредованное влияние. Видимо, зона влияния​ уже выбрана. Это страны СНГ и ближнего зарубежья. Это станет большим испытанием России на выживание.​

В последние несколько дней, в связи с событиями в Казахстане, вероятнее всего, будет основательно пересмотрена не только концепция политического и экономического выживания России, но и физического выживания​ страны.​

Новую концепцию выживания России без учёта современных реалий эпохи постмодернизма и глобализационных проектов Гегемона и Запада, рассмотренных выше, бесполезно разрабатывать.​

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости