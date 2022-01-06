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Признают ли теперь в Казахстане Крым российским?

, 11:25 Источник: Аргументы недели-Крым

Признают ли теперь в Казахстане Крым российским?

В Алматы из Оренбурга вылетел большой транспортный самолет с российскими военными. Эту помощь попросил президент ТАКАЕВ.

Напомним – протесты в Казахстане начались 02.01.22. Причиной стало повышение стоимости газа, который является основным видом топлива для автомобилей. Позже экономические требования сменились политическими под общим лозунгом «Дед уходи» - ввиду имелся Нурсултан НАЗАРБАЕВ, считающийся теневым президентом Казахстана.

05.01.22. президент ТАКАЕВ обратился к членам союза ОДКБ (организация договора по коллективной безопасности) с просьбой предоставить военную помощь для преодоления террористической угрозы. На сегодняшний день российские и белорусские миротворцы прибыли в Казахстан и занялись охраной государственных объектов.

Напомним – 04.12.21. Нурсултан НАЗАРБАЕВ рассказал, что признать Крым в составе России Казахстан не может, так как пришлось бы признавать и Южную Осетию, и Абхазию, и Косово.

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