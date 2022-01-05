Почему ВОЗ до сих пор не признала российские вакцины?

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5 января 2022, 22:15 Александр Григорьев

Фото: Global Look

Российские чиновники и ученые, а также все прогрессивное человечество с негодованием воспринимают ситуацию, связанную с непризнанием ВОЗ первой и лучшей в мире российской вакцины «Спутник V». Но надеются, что разум превалирует над антироссийской политикой и «Спутник» запустят на всемирную орбиту уже в начале 2022 года.

Отбросив дипломатические экивоки, замглавы МИД Александр Панкин рубанул по рабоче-крестьянски о долгожданном признании родного «Спутника»: «Я вижу что-то обнадеживающее, <...> что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии». Президент РАН Александр Сергеев тоже грезит о годе наступившем. Но, видимо, более осведомлен о причинах такого незаслуженного отношения международных чинуш от медицины ко второму «нашему всему» после Александра Сергеевича. Оказывается, эти «возовские пипеточники» утверждают, что их претензии к «Спутнику» обусловлены тем, что на различных предприятиях России «не совсем одинаковые вакцины», поэтому необходимо «навести порядок с унификацией» на предприятиях. Сергеев также отметил, что «все стадии производства необходимо охватить соответствующим контролем».

Собственно, «секрет полишинеля» раскрыла недавно представитель ВОЗ Маргарет Харрис. По ее словам, они тщательно изучают не только данные о безопасности и эффективности препарата, но и документацию по технологии производства.

И, видимо, пришли в ужас. Знакомый академик РАН рассказал, что эксперты ВОЗ, посетившие некоторые «производства», штампующие «Спутник», на выходе могли сказать только одно слово: «shit!». И это была не зависть к новейшим технологиям россиян, это была констатация факта и оценка качества нашего оборудования и систем контроля за выпуском биомассы.

Возможно, на самом деле с технологией производства все не так страшно. И, как писали СМИ, существовавшие на некоторых предприятиях нарушения уже устранены. В любом случае хотелось бы услышать от ВОЗ либо объявления о признании нашей вакцины наряду с давно признанными американскими, европейскими и китайскими, либо получить внятное объяснение причин отказа. Запасаемся попкорном и трепещем в ожидании.

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