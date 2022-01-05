В Казахстан прилетело, откуда не ждали

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5 января 2022, 22:01 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

До последних дней в СМИ России и других стран СНГ политиками и псевдоэкспертами по инерции распространялись «страшилки» в связи с приходом к власти в Афганистане движения «Талибан»* (запрещено в России).



Мол, вот теперь джихадисты-террористы хлынут в Центральную Азию, на Южный Кавказ и доберутся до Российской Федерации. Радикальный ислам будет быстро распространяться на постсоветском пространстве, новые тонны наркотиков пойдут через наши границы и т.п. пропагандистская чушь.

Мнение российских ученых-востоковедов о мирных намерениях движения «Талибан» по отношению к РФ и другим сопредельным странам не учитывалось. Даже отрезвляющие доклады посла РФ в Афганистане и представителя Президента РФ в этой стране Замира Кабулова не могли остановить поток этого словесного поноса.

На скорую руку были организованы учения и маневры ОДКБ, вдоль границ с Афганистаном пошли колонны бронетехники и артиллерии. Оказалось, что все это было никому не нужно. Талибы подтвердили на деле, что это чисто внутриафганское движение, они не собираются ни на кого нападать и куда-то вторгаться. Даже в их идеологии нет каких-либо планов экспансии в регионе.

Единственно, чего можно было опасаться центральноазиатским государствам, так это притока небольшого количества беженцев и влияния на свои общества самого примера правления исламистского режима. Если население стран ЦА увидит, что в Афганистане при талибах стало жить лучше, больше социальной справедливости, нет коррупции и толстосумов-олигархов, то люди просто возьмут и скинут своих проворовавшихся правителей и чиновников.

Главная опасность для стран Центральной Азии лежит не извне, а внутри их самих. Коррупция, клановость, растущее расслоение обществ, обогащение десятков семей и обнищание миллионов – вот что угрожает безопасности этих государств. Власть сама своими действиями и бездействием провоцирует народ на выступления, подобные казахстанским. Неужели не было видно, что одряхлевший физически и умственно бывший президент Назарбаев судорожно цепляется за власть, чтобы и дальше обеспечивать интересы своей семьи и приближенных к нему чиновников и олигархов. Ну какой из него был председатель Совета Безопасности такой большой страны? Он создал какую-то систему двоевластия в Казахстане.

Вышедшие на улицы казахских городов люди не являются радикальными исламистами и не выступают под знаменами ислама. Они просто хотят достойной и безопасной жизни у себя на родине, хорошо оплачиваемой работы, нормальных пенсий. Их не устраивает продажное правительство и декоративный парламент. Сегодняшние акции протеста — это продолжение системного недовольства и усталости казахстанского общества. Повышение цены на газ лишь стало поводом или детонатором для стихийных массовых выступлений.

События в Казахстане должны заставить других постсоветских правителей одуматься и повернуться лицом к населению. Иначе эффект «домино» арабской весны может сработать и в Центральной Азии и за ее пределами.

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