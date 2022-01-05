Политолог Галлямов высказался о ​ причинах массовых протестов в Казахстане: Токаев не глупее Назарбаева, но эпоха другая​

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5 января 2022, 20:42 Источник: Аббас Галлямов

Вот вам несколько фрагментов прошлогоднего отчёта Freedom House о ситуации в Казахстане:

«Позиционирующий себя в качестве реформатора президент Токаев инициировал ряд давно ожидавшихся политических изменений, которые на поверку оказались достаточно поверхностными.

Более того, в 2020 году власти еще больше сузили пространство, доступное для критиков режима, обрушившись на оппозицию, независимые СМИ, институты гражданского общества и активистов. Для этого они использовали в том числе и антиковидные ограничения <...>

«Национальный Совет общественного доверия», созданный президентом в 2019 году в ответ на требование общественности обеспечить большее политическое представительство, в 2020 году повёл два заседания. Он был использован Токаевым в качестве площадки, с которой было объявлено о начале реформ с целью создания «слышащего государства». Процесс формирования Совета, однако, был организован произвольным образом, без обозначения четких критериев членства в нем, а сама эта организация так и не продемонстрировала способность хоть как-то влиять на процесс принятия реальных управленческих решений <...>

Исполняя обещание начать реформы, в 2020 году президент Токаев инициировал серию изменений в законодательстве. Среди прочего они касались статьи УК о клевете и возбуждении ненависти, некоторых электоральных процедур, а также процесса регистрации партий. Было введено понятие «парламентской оппозиции». Гражданское общество, однако, восприняло все эти реформы как декларативные и ничего по сути не меняющие <...>

Новые политические движения по прежнему подавляются. Демократической партии Казахстана, возглавляемой известным журналистом Жанболатом Мамаем, так и не позволили провести учредительный съезд, а на его участников было оказано давление со стороны силовых структур. Новое оппозиционное движение «Коше партиясы» (Партия людей) в ходе секретного судебного заседания было признано экстремистским <...>

Буквально за два месяца до выборов Токаев заявил о намерении провести «прозрачные и честные выборы», после чего власти тут же ввели временные ограничения на работу наблюдателей, а также организовали серию атак на группы правозащитников и организации, занимающиеся наблюдением за выборами».

Короче, вот такая петрушка. Похоже, что жителей Казахстана реально достало перманентное расхождение между словом и делом.

Очень хорошо подобного рода история описана у Токвиля — там, где он рассказывает, как в преддверии Великой французской революции глава королевской администрации Тюрго предложил Людовику созвать представительное собрание, не наделяя его, однако, реальными полномочиями. Целью, по словам администратора, было добиться того, чтобы «общественное мнение безо всякого риска для трона было бы удовлетворено, поскольку сии ассамблеи не имели бы реальной силы, способной противостоять проведению необходимых мероприятий, а если бы сверх всяких ожиданий они высказали свое несогласие Его Величество всегда мог бы поступить по своему усмотрению».

Вот как Токвиль комментирует предложение Тюрго: «Невозможно было более заблуждаться относительно предлагаемой меры и духа своего времени. Правда, порой НА ИСХОДЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЭПОХ (выделено мною — А.Г.) случалось безнаказанно воплощать в жизнь предлагаемые Тюрго меры, т. е. давать народу лишь тень реальных свобод. Такая попытка удалась Августу. УТОМЛЁННЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫМИ ВОЛНЕНИЯМИ НАРОД (опять выделено мною — А.Г.) охотно воспринял обман, лишь бы его оставили в покое. Как показывает история, в таких случаях бывает достаточно собрать со всей страны некоторое количество темных и зависимых личностей и заставить их публично и за жалованье разыгрывать роль политического собрания. Мы знаем тому множество примеров. Но В НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ РЕВОЛЮЦИЙ (снова выделено мною — А.Г.) подобные попытки всегда обречены на провал и лишь разжигают в народе страсти, не принося ему подлинного удовлетворения».

Понятно? Бывают ситуации, когда нельзя безболезненно порождать завышенные ожидания, а потом кидать людей с ними. То, что удалось Назарбаеву, воспользовавшемуся усталостью народа от перестройки, Токаев сделать не смог. Не потому что Токаев глупее Назарбаева, просто эпоха другая. Люди не простили ему подмену реальной политики всякими фейками, вроде «советов общественного доверия» или выборов без выбора.

Да, кстати, процитированные фрагменты доклада Freedom House я переводил сам, поэтому не взыщите.

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