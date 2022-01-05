Евгений Сатановский: Казахстан может развалиться

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5 января 2022, 16:45 Александр Саргин

Фото: profile.ru

Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что беспорядки в этой стране начались еще в конце прошлой недели. Причиной объвлен рост цен на автомобильный газ. В стране задержано порядка 300 человек, уже есть раненые - более 500 человек.

«В Казахстане началась «цветная» революция, а удастся ли ее провести, это мы увидим позже, - сообщил «АН» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. - Неужели из-за газа по всей территории страны все началось с таким размахом? Конечно, нет! Смотрите, вполне себе нормальная ситуация: у нас идут переговоры с США и НАТО, граница РФ с Казахстаном - несколько тысяч километров, опять же у китайцев скоро Олимпиада, а граница Казахстана с Китаем - это как раз Синьцзян-Уйгурский автономный район. Так что здесь попытка одним выстрелом убить двух зайцев: очень грамотно и вполне себе эффективно. А кто говорил, что будет легко?»

Стоит заметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что к массовым акциям привели действия правительства, и оно уже подало в отставку.

По мнению Сатановского, такие грамотно организованные выступления не бывают экспромтом. Огромная и «хорошо организованная» масса народа вышла на улицы, происходят «нападения на силовиков», захваты полицейских машин, поджоги, горит мэрия и прокуратура в Алма-Аты, констатирует политолог.

Отметим, что, по словам Пескова, Казахстан не обращался к России за помощью «из-за беспорядков в ряде крупных городов». По словам пресс-секретаря президента, наша страна против вмешательства кого-либо извне и считает, что власти Казахстана сами справятся со своими «внутренними» проблемами.

«Повышение цены на газ в отдельно взятом районе, - продолжил Евгений Сатановский в разговоре с «АН», - это не более чем повод, причем достаточно глупый. Но ведь никто не рассчитывал, что это так обернется. Однако в данном случае я совершенно не исключаю, что теперь могут быть какие угодно последствия, и вообще, Казахстан может развалиться».

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