Психолог Рамиль Гарифуллин: Человек всегда будет пытаться вырваться из матрицы

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5 января 2022, 15:21 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

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Непредсказуемая ситуационность убивает прошлое как отца настоящего и будущего. Основание настоящего и будущего, благодаря непредсказуемой ситуации, которая игнорирует прошлое, не содержит прошлое. Если настоящее и будущее содержит прошлое, то есть, они являются монтажом прошлого, то вряд ли можно говорить о Реальности, которая находится вне нас.



Только непредсказуемая ситуация не прописанная в нашей психике создаёт условия для прорыва к объективной Реальности, которая вне нас. Все остальные феномены настоящего и будущего — это наши феномены. Это некий психический фильм или матрица, которые прокручиваются для нас из неких Хранилищ Прошлого и Былого. Вопрос в том, кто Владелец этих Хранилищ и насколько Он боится ситуационности, которая убивает Вечную Шарманку, прокручиваемую Им для всех нас.



Человечество либо выбирает эту Шарманку, пребывая в понимании Вечности Восприятия этой Шарманки, а значит, некоей надежды на Вечность своей души. Либо гордо и мужественно открывается к Ужасу Ситуационности и Уникальности, которая никогда не возникала. Именно в последнем варианте заключено Величие Человека, который всегда будет пытаться вырваться из Матрицы, делающей из него предсказуемую монаду, то есть ведомую частицу Мироздания.

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