Марков о беспорядках в Казахстане: выгодные позиции захвачены кланами, потакание антирусскому национализму и поклонению Западу

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 января 2022, 13:50 Источник: Сергей Марков - политолог

Казахстан. Массовые волнения уже по всей стране. В Алматы — Алма-Ате и в области, где начались волнения, уже введено чрезвычайное положение. Повод к волнениям не очень важный, повышение цены на газ для автомобилей, в некоторых регионах.

Причины волнений, очевидно, есть. И они серьезные и они есть по всей стране. Причины.

1. Накопленная горячая масса из молодых людей без внятного социального статуса и без постоянной работы. Переселяются из сельской местности в города. Недостаточная социальная защищенность.

2. Недостаточная социальная мобильность. Все выгодные позиции захвачены кланами.

3. Быстрый экономический рост всех трех десятилетий создал так называемую «революцию ожиданий «, которая описана во всех учебниках политологии. Революции обычно происходят не там, где жить тяжело, а где растет долго уровень жизни, а потом в какой то момент начинает тормозить.

4. Усталость от времен эпидемии.

5. США пытаются подорвать политическую стабильность во всех странах, которые союзные России и Китаю. То, что созданные Западом структуры пытаются расшатать ситуацию, — очевидно.

6. Ошибка властей — потакание антирусскому национализму. Волнения, кстати, не затронули русское население.

7. Ошибка властей— потакание «преклонению перед Западом», которое развивается в среде успешной молодежи в развитых мегаполисах, прежде все в Алма-Ате и Нурсултане.

8. Особенности национального характера, готовность к бунту.

Прогноз. Наиболее вероятно, что власти справятся и успокоят население. Власть твердая и опытная. Экономическая ситуация в стране хорошая. Братская Россия и дружественный Китай окажут Казахстану всю необходимую помощь.

В Казахстане проходят массовые протесты

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