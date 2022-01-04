Политолог Макаркин высказал мнение о причинах массовых протестов в Казахстане

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4 января 2022, 21:27 Источник: Алексей Макаркин - первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ

Фото: Sputnik / Камшат Абдирайым

Газовые протесты в Казахстане продемонстрировали уязвимое место местной модели властного транзита. Обычно уязвимость ищут во внутриэлитных отношениях, но за казахстанскими массовыми выступлениями пока не видно каких-либо влиятельных игроков. Триггером выступил стремительный рост цен на сжиженный газ, но основная причина — общее социальное расслоение, недовольство многих казахстанцев социально-экономической политикой, которую они считают несправедливой.



Характерно, что Нурсултан Назарбаев с момента своего ухода с поста президента в 2019 году демонстрирует, что его отставка — это не игра, и на свою должность он не вернется. К новому президенту Касым-Жомарту Токаеву постепенно переходят официальные полномочия, оставшиеся у Назарбаева после отставки. Так, весной Токаев сменил Назарбаева в качестве главы Ассамблеи народа Казахстана, консультативного органа, призванного заниматься выработкой национальной политики. В конце прошлого года Назарбаев объявил о передаче президенту должности главы доминантной партии «Нур Отан». Не подтвердилась и популярная в 2019-м версия о том, что Токаев — это переходный президент, который вскоре уступит власть председателю сената Дариге Назарбаевой. В реальности Дарига уже в мае 2020 года покинула пост спикера, а теперь является лишь депутатом мажилиса от «Нур Отан».



Но люди все равно считают, что страной реально продолжает править Назарбаев. Пост премьера по-прежнему занимает назначенный им Аскар Мамин — отставки его правительства требуют участники протестов. Административная элита также в основном ориентирована на первого президента — и передача Токаеву партийных полномочий здесь вряд ли что-то изменит. Парламент тоже лоялен Назарбаеву — только год назад он возглавлял партийный список на выборах. Через фонд «Самрук-Казына» Назарбаев продолжает контролировать «командные высоты» в экономике. Наконец, он сохраняет за собой свой главный официальный ресурс — руководство Советом безопасности, то есть силовиками.



Неформальное лидерство в данном случае оказывается сильнее формализованного, даже с учетом возраста и передачи части ресурсов. С точки зрения простого казахстанца Назарбаев — это и есть власть. Соответственно, и претензии высказываются в его адрес — причем если официально он носит титул елбасы («лидер нации»), то митингующие скандируют неуважительное «Шал, кет!» («Старик, уходи»).

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