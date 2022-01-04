К предстоящим переговорам по вопросам безопасности в Европе: идее «ядерного нуля» нет альтернативы

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4 января 2022, 20:27 Станислав Иванов - ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Фото: Sputnik / Владимир Трефилов

Ожидается, что 10 января 2022 года состоятся переговоры РФ и США по гарантиям безопасности в Европе, 12 января пройдет заседание Совета Россия—НАТО, а на 13 января запланировано обсуждение этой же темы по линии ОБСЕ.



Казалось бы, «лед тронулся» и появились надежды на снижение уровня конфронтации Запада и РФ в Европе, а вслед за этим можно ожидать и глобального потепления на международной арене. Ведь в первые дни Нового года руководители России, Великобритании, Китая, США и Франции приняли совместное заявление «о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений».



Однако, на деле все обстоит гораздо сложнее. Общепризнанно, что в условиях дальнейшей глобализации всех мировых процессов нельзя добиться безопасности для какой-то одной страны или даже региона, в данном случае, для Европы. Ядерная катастрофа в Чернобыле показала, что для выпущенного на свободу «ядерного джина» не существует государственных границ.



В этой связи весьма интересным выглядит заявление официальных китайских представителей, в частности, директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цуна. По его словам, Китай считает крайне важным шагом продление Россией и США договора СНВ-3, однако этого явно недостаточно, две наиболее крупные ядерные державы должны продолжить сокращение своих ядерных арсеналов. Сегодня около 90 % ядерных вооружений в мире принадлежит этим двум государствам.



Китайский дипломат подчеркнул, что если США и РФ продолжат сокращение своих ядерных сил, то Пекин будет готов со временем присоединиться к переговорам по всеобщему ядерному разоружению. «Если США и РФ сократят арсеналы ЯО до нашего уровня, то мы сядем с ними за стол переговоров по этой проблематике».



А пока Китай ускоренными темпами наращивает свой ракетно-ядерный потенциал, вслед за ним совершенствуют свои ядерные силы Индия и Пакистан, которые, как и Израиль с КНДР, не являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).



В ближайшие несколько лет КНР может оставить далеко позади по запасам своего ЯО две европейские ядерные державы — Францию и Великобританию и заметно приблизиться в этой сфере к США и РФ. Следует также учитывать, что практически все другие государства, обладающие ядерным оружием, находятся в конфронтации или даже на грани вооруженных конфликтов с сопредельными странами (Индия – Пакистан, КНДР – Южная Корея, Израиль – Иран). Исключать применения ими ядерного оружия в региональных конфликтах не следует, а последствия этих ядерных взрывов могут быть глобальными.



Как бы скептически не относились современные политики ведущих стран мира к идее «ядерного нуля», но ей нет альтернативы. Только полное и всеобщее ракетно-ядерное разоружение может спасти мир от надвигающейся ядерной катастрофы.



Человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения, сказано в сообщении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По его словам, порядка 14 тыс. ядерных вооружений хранятся по всему миру, поэтому люди по-прежнему находятся недопустимо близко к угрозе ядерного уничтожения. «Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира», - подчеркнул Генсек ООН.



Поэтому было бы оправданным и весьма своевременным на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности в Европе двум ведущим ядерным державам (США и РФ) выступить с инициативами по дальнейшему ускоренному сокращению своих ракетно-ядерных арсеналов.



Причем в такой инициативе больше всего заинтересована именно Россия, которой не только совершенствовать, но даже поддерживать доставшийся от Советского Союза огромный ракетно-ядерный потенциал становится все сложнее. Затраты на оборону сегодня явно превышают экономические и финансовые возможности государства. Если ВВП США и Китая суммарно составляют более 30 % от мирового ВВП, то Россия едва удерживается на уровне 3 % этого показателя. По данным 2020 года в Китае на науку и НИОКР выделялось 400 млрд долларов, в США – 300, а в РФ лишь 6 млрд.



При таком положении в экономике, финансах и науке попытки РФ на равных соревноваться с США и КНР в гонке ракетно-ядерных и других вооружений бесперспективны. Российское руководство «наступает на те же грабли», что и поздние советские вожди. Нельзя забывать о печальном опыте СССР, который не спасли от развала его ракетно-ядерный потенциал и стотысячная танковая армада.



На первый план сегодня выходит не бряцание оружием и ядерный шантаж, а умение договариваться, вырабатывать меры взаимного доверия, взаимовыгодное сотрудничество в торговле, экономике, науке, других областях. С новыми глобальными угрозами человечеству, такими как региональные конфликты, международный терроризм, наркотрафик, организованная преступность, пандемия коронавируса можно бороться лишь общими усилиями всех стран мира.

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