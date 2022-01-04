Преступная школьная травля и буллинг в России

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4 января 2022, 16:02 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Необходимо признать, что проблема травли​ или буллинга остро возросла в российских школах.​

Наконец-то и в Казани после убийственных событий в 175 гимназии эти проблемы перестали игнорироваться.​

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В Татарстане возросло число звонков детей на телефон доверия — в основном школьники жалуются на буллинг и взаимоотношения в школе среди одноклассников.​

Так, в 2020 году на детский телефон доверия поступило 32 811 звонков, а в 2021-м их количество достигло 35 245.

Значительно выросли звонки на детский телефон доверия в 2020 году, и в 2021-м продолжился рост. Всего 35 тысяч звонков.​

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Читаешь или слушаешь отчёты директоров школ. Как будто нет проблем? Всё выражено мягко, замаскировано под импортный слоган "буллинг", а реально это часто школьная травля, дедовщина, разбор, уголовное хулиганство с риском для жизни детей и подростков.​

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Нужны ли мощные инвестиции в решение этой проблемы с помощью организации психологической службы в школе?​

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Тема школьных инвестиций в эту проблему - это иная проблема. Здесь нужен мощный контроль за нецелевым освоением этих финансовых средств. Нужно изучать скрытые мотивы этих инвестиций. Данная моя статья не об этом.

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Увы! Практика и история школьных психологов в России показала, что школьные психологи - это почему-то не помощь детям, а лишь стукачество к директору школы.​ Более того, статистика и опросы школьников показывают, что чаще всего ученик к школьному психологу сам не ходит, так как знает, что через некоторое время весь разговор узнаёт директор и для школьника это обернётся ещё большей проблемой. Конечно, не всегда так бывает, но сущность происходящего в этом явлении схвачена.​

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Таким образом, школьные психологи не могут помочь детям решить конфликт со сверстниками, с учителями, с родителями. То есть, не могут оказать психологическую помощь. А зачем тогда содержать психологов в школах, если дети им не доверяют?​

Школьный психолог это просто декорация!​

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В чем заключаются​ социальные и социально-психологические причины преступной травли, хулиганства и разбоев в школе?​

Приведу лишь некоторые​ ​ причины:

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1. Общество стало кастовым. По сути, школы разделены​ ​ на бедные для нищеты и богатые («элитные»).

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2. Демотивация учителей. Это нежелание и неумение учителей выстраивать общение с подростками. Учителя не пытаются познать то, что чувствуют учащиеся, необязательно школьные отморозки. У учителей нет сил для этого, в силу истощения от школьной бюрократизации.

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3. Буллинг со стороны самих учителей. Директор школы бывает даже в курсе. Ведь главное - рейтинг школы!​

Учительский буллинг - не менее страшное явление. И достаточно распространенное. И безнаказанное!! А теперь временем, дети вынуждены из-за этого менять школы.​

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4. Среди учащихся школ есть представители​ ОПГ и всяческой гопоты.​ Во время психотерапии как-то услышал от одного своего пациента, как местная школьная гопота​ издевалась над ребятами из коррекционного класса, т.е. над ребятами с отклонениями в развитии. Были побои. Это ужас!​

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5. Парадоксально, но чаще всего жестокая травля и буллинг идёт от детей из экономически благополучных семей. Они​ мнят себя хозяевами жизни!​

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6. Игнорирование и эмоциональная тупость педагогов. По сути, с молчаливого согласия, одобрения и​ наплевательства учителей травля в большинстве случаев и развивается. Есть конечно сильные и мотивированные педагоги, но это редкость!​

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7. Исчезновение настоящей и полезной работы классного руководителя. Раньше от классного руководителя многое зависело. Раньше этот педагог знал класс изнутри.​

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8. Дети родителей​ - спонсоров​ школы.​

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9. Социальные сети как инструмент буллинга учащихся и учителей. Интернент-буллинг, фото-буллинг, видео-буллинг.

В школе телефоны запрещают, чтобы дети не снимали буллинг учителей. Только телефоны детей отрезвляют учителей.​

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10. Деструктивная культура травли​ давно используется у взрослых, то есть у тех, кто вне школы. А дети и их учителя - это лишь продолжение нашего​ общества.

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