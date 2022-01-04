Ушедший 2021 год можно назвать успешным в плане киноиндустрии

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 января 2022, 13:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: depositphotos.com

2021 год был тяжёлым для нашей страны, и это уже понимает каждый. Пандемия, смертность, проблемы с экономикой, постоянные вопросы о бедности населения. Этот список можно продолжать ещё очень долго. Но в плане киноиндустрии эксперты называют 2021 год одним из успешных. Особый акцент ставится на фестивальный и артхаусный сегмент российского кино.

Казалось бы, это настоящее чудо. Ведь на дворе уже 3-й год пандемии, ситуация с вирусом не улучшается, и несомненно, эти явления создают трудности для кинематографа. Но всё же, как выражаются аналитики, «кинематографический пациент скорее жив, чем мёртв, и даже подаёт признаки креативности». Почти на всех крупных международных кинофестивалях 2021 года российские фильмы участвовали в конкурсах и завоевали различные призы.



Можно отметить достойных участников «киносоревнований». «Герда» от Натальи Кудряшовой и «Медея» Александра Зельдовича успешно соревновались в Локарно, «Петровы в гриппе» от господина Серебренникова – в Каннах, «Капитан Волконогов бежал» от Меркуловой и Чупова – в Венеции. Играющую в «Герде» главную роль Анастасию Красовскую признали лучшей актрисой в Локарно. Приз каннской техкомиссии достался Владиславу Опельянцу, оператору «Петровых в гриппе». В параллельных конкурсных программах наши кинофильмы так же принимали участие. Приз каннского «Особого взгляда» получил фильм «Разжимая кулаки» от Киры Коваленко, ученицы легендарного Александра Сокурова. В Карловых Варах в конкурсе «К Востоку от запада» победила картина Владимира Мункуева «Нуучча». В конкурсе «Новые режиссёры» победила Лена Ланских с довольно-таки мрачным по содержанию фильмом «Ничья». В рамках венецианской «Недели критики» приз достался «Обходным путям» Екатерины Селенкиной.



Особую роль сыграли так называемые «международные фильмы», проекты с участием сразу нескольких стран. Самой успешной из таких картин стала «Купе номер 6» от Юхо Куосманена. Этот фильм является продуктом финско-эстонско-российско-немецкого производства. Там успешно сыграли несколько наших актёров. Была позитивно отмечена работа отечественного продюсера Натальи Дрозд. В Канне «Купе номер 6» получил вторую по ранжиру награду – Гран-при жюри. Потом его выдвинули на премию Американской киноакадемии от Финляндии. Там ему пришлось соревноваться с проектом Киры Коваленко «Разжимая кулаки», представленной от России на «Оскар». Иными словами, отечественные деятели культуры поработали на славу и с достоинством взяли призы. Аналитики надеются на то, что пришедший 2022-й год станет таким же успешным для РФ в плане киноиндустрии.

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