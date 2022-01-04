Учёные поделились с общественностью предсказаниями на будущее

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4 января 2022, 12:18 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

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Будущее не определено. Об этом знает, пожалуй, каждый. Но некоторые учёные и писатели-фантасты в своё время не только не ошиблись в предположениях, но и даже предвидели грядущие события. Например, Стивен Кинг в одной из своих работ предсказывал коронавирусную пандемию. Вирус из его произведения даже имел название «Ухань-400». И таких вот примеров совсем немало. Предсказывалось появление Ipad-планшетов или усовершенствованных смартфонов, QR-кодов или чего-то подобного. Также говорилось о переходе на новую финансовую систему, и что мы видим сейчас? Наличными деньгами уже почти никто не расплачивается. В дело идут в основном банковские карты или просто смартфоны.

Но каким же будет наше грядущее будущее? Каким оно станет впоследствии? На этот вопрос ответить сложно. Многие учёные полагают, что в будущем полностью покорят науку клонирования и даже смогут возвращать к жизни доисторических животных. А ещё, благодаря усовершенствованию глубоководных скафандров, человечество наконец-то познает тайны мирового океана. Также предсказывают и битву за политическое влияние над пока ещё неизученной Антарктидой. А может быть, в Антарктиде найдут некий источник энергии, который может спасти Землю? Или же там обнаружатся следы доселе неизвестной цивилизации. Всё это вполне возможно. Это не какая-нибудь фантастика, это самая, что не есть, реальность человечества.

Видные эксперты тоже не сидят на месте, а строят собственные предположения. По мнению научного обозревателя «Чипа» Сергея Борисова, в будущем цифровизация ускорится, и это приведёт к переводу всех массовых услуг в цифровой формат. Управление над потоками автомобилей, светофорами и движением на перекрёстках может достаться сложным машинам. Также велик шанс появления бесплатных автомобилей. Искусствовед Марина Александрова считает, что в будущем станет активно развиваться сфера технологий и шоу-бизнеса. ИИ будет активно развиваться, а роботы, благодаря своему усовершенствованному «мозгу», смогут заменить людей. ИИ в буквальном смысле будет творить искусство.

Кандидат исторических наук Дмитрий Зелов полагает, что в будущем капитально изменится политическая ситуация в мире. Россия займёт ведущую политическую роль на всей планете. США окончательно утратят своё былое влияние и начнут постепенно «выходить из строя». Но не станут дремать и природные катаклизмы. Экономическая ситуация многих стран будет рушиться. Мировой океан поднимется вверх, и это приведёт к затоплению многих городов и даже государств. Обострится борьба за ресурсы. Но Россия, оказавшись в выигрышном положении, получит лидерство во всём. В этом ей помогут инновационные прорывы учёных и своевременное развитие технологий.

Кандидат юридических наук Роман Нутрихин строит более интересные предположения. По его мнению, в будущем появятся особые технологии, которые приведут человечество к бессмертию. Для этого будет нужно лишь скопировать его сознание на своеобразную флэшку. Человек сможет существовать в сетевом пространстве как программа. Например, какой-нибудь историк или литератор сможет пообщаться с персонажем, жившим за десятки лет до него или даже за сотни. Но в любом случае, всё вышеперечисленное – это всего лишь предположения. К примеру, на 2020 год тоже имелось много разных предсказаний, но почти никто, кроме лишь горстки феноменов, не предвидел пандемию и глобальный экономический кризис на Земле.

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