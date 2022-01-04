Какой вклад вносит эпидемия коронавируса в ухудшение демографической ситуации в России

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4 января 2022, 10:21 Источник: Игорь Николаев - экономист

Фото: shutterstock/vostock-photo

Под самый занавес 2021 года Росстат опубликовал очередную порцию свежей статистики, на которую невозможно не обратить внимание. За январь-ноябрь 2021 года естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 945,1 тыс. человек (!). По сравнению с соответствующим периодом 2020 года этот показатель вырос на 64,4%. Тогда естественная убыль населения составила 574,8 тыс. человек.



По итогам года показатель естественной убыли населения, очевидно, превысит 1 миллион человек. Не сомневаюсь, что официальные данные впоследствии подтвердят это. Вот с таким важнейшим демографическим результатом Россия подошла к концу 2021 год.



Эти данные демографической статистики были представлены вместе с показателями о смертности от COVID-19. Росстат, как известно, выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19:

COVID-19 как основная причина смерти. В ноябре 2021 года зафиксировано 71 тыс. 187 таких случаев;

COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в ноябре – 8 тыс. 939;

COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. Таких случаев в ноябре 2021 года – 1 тыс. 477;

COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. В ноябре зафиксировано 5 тыс. 924 таких случая.



Разделите хотя бы первую страшную цифру – 71 187 – на 30 дней ноября. Сколько получится умерших в среднем за день? Теперь соотнесите эту цифру с данными Официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19), согласно которым в ноябре ежедневно умирали в России от COVID-19 около 1200 человек. Это огромное расхождение данных правительственного штаба и Росстата – далеко не новость, специалисты давно обращали на это внимание. В принципе, разница между оперативными и итоговыми статистическими данными (безотносительно к COVID-19) часто бывает. Но не такая огромная разница.



Общий вывод очевиден: COVID-19 вносит колоссальный вклад в резкое ухудшение демографической ситуации в России, как бы и кто бы ни считал соответствующие показатели.

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