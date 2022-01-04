«Новый французский» штамм коронавируса - ложная тревога?

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4 января 2022, 10:14 Источник: Александр Драган - аналитик открытых данных

Фото: pixabay.com

По интернету разлетелась страшилка про новый крайне опасный вариант B.1.640.2, который активно распространяется по Франции, уже обнаружен в Великобритании, успел уложить в больницу уже 952 человека, среди которых аж 315 на ИВЛ.



«Все случаи были выявлены при госпитализации. Пациенты поступили со среднетяжёлым или тяжёлым течением», — пишут в единственном первоисточнике. Когда 33% выявленных заболевших попадают на ИВЛ — это серьёзно.



«По предварительным данным французских исследователей, новый вариант B.1.640.2 так же заразен, как дельта, но приводит к более тяжёлому течению болезни. Также возможно, что он лучше ускользает от иммунитета: большинство госпитализированных было полностью привито, у некоторых из них поставлены бустеры. То, что почти всем потребовалась госпитализация, а многие сейчас в тяжёлом состоянии, — это очень тревожный сигнал».



Есть небольшая проблема: единственный источник этих новостей — это онлайн-портал Thailand Medical News. На портале через раз публикуются кликбейтные новости и статьи с кричащими BREAKING! WARNING! MUST READ! И полно статей с рекомендациями БАДов для лечения ковида.



Что в сухом остатке? Да, вариант такой есть. Заявления про тысячу госпитализированных и триста человек на вентиляторах не сопровождаются источниками и больше нигде не упоминаются. Ни в англоязычных источниках, ни во франкоязычных. Единственный источник новости про страшную вспышку на юге Франции — это тайский интернет-портал.



Что на самом деле можно сказать про B.1.640.2?



• Впервые его загрузили на GISAID ещё 4 ноября, это был образец из Парижа. К слову, первый образец сверхзаразного омикрона загрузили тремя неделями позже — 22 ноября.



• С того момента было загружено всего 20 образцов B.1.640.2. Последний образец датирован 6 декабря. В декабре было всего три образца.



• Том Пикок, вирусолог британского Имперского колледжа, пишет «B.1.640.2 на самом деле предшествует омикрону. У него было много возможностей выстрелить, и, если бы он представлял реальную угрозу, мы бы уже это увидели. Но этого не произошло, и B.1.640.2 похож на случайный бесполезный вариант, каких уже было немало». К слову, именно Том Пикок первым забил тревогу относительно омикрона (тогда ещё B.1.1.529) — уже на следующий день после его загрузки.



Препринт про B.1.640.2: сенсация на ровном месте.



• Препринту мы обязаны Дидье Раулю — одному из главных апологетов лечения гидроксихлорохином (Дидье проводил сомнительные клинические испытания вопреки всем протоколам и продолжал стоять на эффективности хлорохина даже тогда, когда независимые исследования показали, что он неэффективен).



Препринт про B.1.640.2 опубликовали в конце декабря, а B.1.640.2 авторы нескромно назвали IHU — в честь лаборатории Дидье Рауля. В препринте разбирают 12 случаев с этим вариантом, индексный случай приходится на привитого мужчину, прилетевшего из Камеруна во Францию в середине ноября. Есть ещё 9 случаев под подозрением.



• Этот вариант обладает 46 мутациями. На шиповидный белок приходится 9 делеций и 14 аминокислотных замен, среди которых есть N501Y, связанная с повышенной заразностью, и E484K, ассоциированная с иммунным ускользанием. Есть мутации, присущие другим VOC и VOI — гамме, лямбде, дельте, омикрону.



Авторы препринта не спешат с выводами и отмечают, что 12 случаев слишком мало, чтобы можно было строить предположения о вирусологических, клинических и эпидемиологических особенностях этого варианта. Вывод, к которому они приходят, не отличается новизной:



«Эти наблюдения ещё раз показывают непредсказуемость возникновения новых вариантов SARS-CoV-2 и их завозов из-за границы, а также демонстрируют, как сложно отслеживать и контролировать такие завозы».



Что происходит на юго-востоке Франции и имеет ли к этому отношение новый вариант B.1.640.2?



• Ежедневные госпитализации в регионе быстро растут — намного быстрее, чем в среднем по стране. Франция пока на уровне 40% от прошлых пиков, регион уже почти достиг максимумов.



Поступления в реанимацию уже превысили прошлые пики с начала эпидемии. В остальной Франции уровень тот же — около 40% от пиков.



Смертность растёт достаточно круто, тогда как в прошлые волны динамика не сильно отличалась от остальной части страны.



• Уровень заболеваемости на 100 тыс. человек не отличается от остальной Франции: около 1500 на 100 000.



Открытых данных о том, что за варианты распространяются в этом регионе, пока нет, а отчёты из-за праздников публикуются с задержкой. По словам Лорана Пейяра, одного из руководителей минздрава региона, причина этого роста — дельта. На омикрон на прошлой неделе приходилось около 20%, сейчас его доля близка к 60%. О других вариантах речи не идёт.



О том же говорит и министр здравоохранения Оливье Веран: «За увеличение числа пациентов в реанимациях по всей Франции пока ответственна дельта-волна».



Нас ждёт ещё немало удивительных и нехороших вариантов, и то цунами омикрона, которое мы сейчас наблюдаем, лишь ускоряет появление новых вариантов и разгоняет эволюцию. Да и факт появления таких вариантов, как B.1.640.2, и их завозы привитыми, ничего хорошего не сулит. Эволюция продолжается, и глупо и опрометчиво объявлять омикрон концом эпидемии, как это делают уважаемые эксперты:



Например, как Геннадий Онищенко, спрогнозировавший, что эпидемия может закончиться к маю. Напомню, Онищенко также автор других интересных прогнозов: так, в середине февраля 2020 он заявлял, что «не будет две трети переболевших на планете», в мае 2020 говорил о том, что «вирус сейчас уже выдыхается», в июне 2020 — о том, что от гриппа умирает больше, чем от ковида, а в июле 2020 он заявлял, что второй волны в России и мире не будет, и так далее.

Или как Александр Сергеев, президент РАН, который прогнозирует, что с 2022 года ковид «войдёт в режим эпидемии гриппа». Напомню, в сентябре 2020 Сергеев говорил, что скачка заболеваемости осенью ждать не стоит, максимум «будет некое увеличение», а спустя несколько месяцев допускал коллективный иммунитет уже к лету 2021 после массовой вакцинации.



Омикрон — явно не последний сюрприз коронавируса. Но B.1.640.2 определённо не из их числа.

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