Военспец Багдасаров: мужики, забудьте про гиперзвук, на Украине надо действовать по-талибовски

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3 января 2022, 19:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Итак, канул в Лету прошлый 2021 год и наступил новый 2022-й. Что запомнилось в прошлом году в политической жизни нашей страны и что ждет ее и всех нас в году наступившем? Сегодня нам рассказывают…

«Самое запоминающееся событие прошлого года - это, конечно, поражение американцев и их союзников в Афганистане, - сказал «АН» директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров. – Это же феноменальное историческое событие, показывающее, как надо бороться с этим якобы очень могущественным врагом! Этому надо учиться у талибов и переносить многие приемы подобной борьбы для решения своих вопросов».

Напомним, что к 31 августа 2021 года в Афганистане не осталось ни одного американского военного. Миссия, которую возложили на себя США, началась в Афганистане вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. За это время там погиб 2461 американец, более 20 тысяч были ранены.

Что касается приемов, которые использовало движение «Талибан»* в борьбе с американскими оккупантами и их приспешниками, то, по мнению Багдасарова, это была и идеологическая обработка населения, и работа с руководством различных регионов и вооруженных формирований, а также тактика ведения боевых действий и распространение своего влияния.

«Небольшая 70-тысячная группировка победила мощнейшую военную группировку мира! - восторгается директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии. - Нам надо изучать и этот опыт, и опыт Ирана, а также вспомнить опыт Советского Союза, как создавать дружественные режимы в некоторых государствах. Ну и переносить этот опыт на Украину!»

Стоит отметить, что некоторые российские военные эксперты полагают, что терпение РФ на Донбассе может кончиться, и тогда «на головы ВСУ» уже из России полетят не только снаряды, но дело может дойти до уничтожения огневых точек украинских нацистов посредством высокоточного гиперзвукового оружия.

«Мы зачастую говорим, дескать, завтра наша армия все решит, у нас гиперзвук и т.п., - продолжает Семен Багдасаров в беседе с «АН». - Мужики, забудьте и про гиперзвук, и про все это! Давайте решать украинский вопрос теми способами, которые уже есть и которые возможны безо всякой войны. Как раз опыт талибов туда и надо переносить, и мы могли бы уже в этом году начать освоение Юго-востока Украины с точки зрения его отторжения от фашистского режима в Киеве. То есть и надо действовать такими способами, по-талибовски».

*Организация, запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность

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